Варшава призвала создать в Польше новую базу НАТО

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что его страна нуждается в новой базе Североатлантического альянса.

Вместе с тем, по словам польского премьера, США не должны ослаблять военное присутствие на территории соседней Германии. "Это не вопрос "или-или". Нам нужна база НАТО в Рамштайне (германская федеральная земля Рейнланд-Пфальц), и мы нуждаемся в новой долгосрочной базе НАТО в Польше", – сказал Моравецкий, передает ТАСС.

В то же время он раскритиковал Берлин за то, что он, по мнению Моравецкого, не выполняет обязательства по расходам на оборону. "Я не скажу, что Германия является иждивенцем, но ее вклад не соответствует обязательствам. Германия должна скорее повысить расходы на оборону", – считает премьер.

Ранее Варшава уже призвала перебросить в Польшу еще больше американских войск.

В начале августа посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность, что часть американских военных будет переведена из Германии в Польшу. Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Однако в ФРГ отметили, что если США захотят вывести свои войска из Германии, то им придется забрать с собой и свое ядерное оружие.

Алина Назарова