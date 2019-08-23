Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин отказался лететь на Международную космическую станцию, сославшись на высокий рост. Об этом 22 августа сообщает "РИА Новости".

Отвечая на вопрос о том, не планирует ли он сам слетать в космос вслед за роботом "Федором", Рогозин пошутил, что на МКС точно не полетит, потому что его рост — 190 см.

"Рост ограничения пока 180 см. Это шутка, конечно", — сказал глава "Роскосмоса".

Он добавил, что прошел первый этап тренировок вместе с новым набором в отряд космонавтов. По словам Рогозина, тренировки оказались очень тяжелыми, несмотря на то, что он сам является мастером спорта.

Ранее в этот же день человекоподобный робот "Федор" отправился на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14" во время испытательного пуска ракеты "Союз-2.1а". Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находится робот "Федор", стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.