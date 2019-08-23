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23.08.2019
WarSpot

Танковый биатлон-2019

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Источник изображения: warspot.ru

Сборная Китая принимает участие в соревнованиях на привезённых с собой боевых машинах Type 96

Источник изображения: warspot.ru

Как и сборная Китая, танкисты из Республики Беларусь соревнуются на своих Т-72Б3

Источник изображения: warspot.ru

Представление экипажа команды Сербии и танк Т-72Б3

Источник изображения: После горна танкисты занимают свои места и стартуют с интервалом в 1-2 минуты

Загрузка боеприпасов в Т-72Б3 команды Анголы. Первая и наиболее зрелищная стрельба ведётся из основного 125-мм орудия, но для начала необходимо загрузить боеприпасы

Источник изображения: ?????

Выстрел Т-72Б3 команды Сербии

Источник изображения: warspot.ru

Выстрел Т-72Б3 команды Мьянмы…

Источник изображения: warspot.ru

Поражение мишени. Во время первой стрельбы экипажам необходимо поразить три мишени типа "танк", удаление до мишени — от 1600 до 1800 метров

Источник изображения: warspot.ru

Если мишень не поражена — экипаж уходит на штрафной круг. В данном случае его "нарезает" третий экипаж команды РФ

Источник изображения: warspot.ru

Дрифт Т-72Б3 команды РФ. После стрельбы следует скоростной участок, на котором российские экипажи из года в год ставят рекорд скорости. В этом году он составил 84 км/час

Источник изображения: warspot.ru

После скоростного участка экипажи преодолевают брод глубиной 1,5 метра. Пожалуй, это самое эффектное зрелище

Источник изображения: warspot.ru

Прыжок в воду и миллиарды брызг…

Источник изображения: warspot.ru

Танк сборной России "отряхивается" после водных процедур

Источник изображения: warspot.ru

А это уже кубинский экипаж

Источник изображения: warspot.ru

Не каждому экипажу удается преодолеть брод чисто. Например, иранский экипаж забыл открыть жалюзи для охлаждения двигателя, и мотор не выдержал…

Источник изображения: warspot.ru

Буксировка неисправной машины иранцев

Источник изображения: warspot.ru

В этом году на Танковом биатлоне дебютировала команда Кубы и показала достойный для новичка результат — третье место в финальной эстафете второго дивизиона, уступив командам Узбекистана и Вьетнама

Источник изображения: warspot.ru

Порой команды идут практически след в след, что иногда приводит к столкновениям многотонных машин. В этом году была дисквалифицирована команды Мьянмы, признанная виновной в аварии на трассе

Источник изображения: warspot.ru

Прыжок Т-72Б3 российской команды, дублированный на большом экране

Источник изображения: warspot.ru

Приземление китайского танка Type 96 после прыжка на колейном мосту

Источник изображения: warspot.ru

Болельщики команды Армении

Источник изображения: warspot.ru

Болельщики команды Уганды с национальным колоритом

Источник изображения: warspot.ru

Финиш экипажа команды Сербии

Источник изображения: warspot.ru

С 3 по 17 августа 2019 года на танковом полигоне Алабино проводились самые зрелищные соревнования Международных армейских игр — танковый биатлон. С каждым годом состязание приобретает всё больше участников и поклонников, становится всё более драматичным.

В 2019 году впервые были введены два дивизиона: первый состоит из сильных команд, занявших первые 12 мест по итогам прошлого года, а второй — из слабых команд и новичков соревнований. Впервые принимают участие такие страны, как Узбекистан, Куба и Судан.

Кроме китайских и белорусских танкистов, приезжающих на соревнования на своих танках, экипажи стран-участниц состязаются на танках Т-72Б3, предоставляемых российской стороной. Т-72Б3 для танкового биатлона не простой: от базовой версии 2011 года он отличается наличием панорамного прицела, автоматической коробки передач и двигателя В-92С2Ф мощностью 1130 л.с., благодаря чему танки в прямом смысле летают по полигону.

В ходе индивидуальной гонки был установлен рекорд трассы: второй российский экипаж прошел трассу за 17 минут 30 секунд, также им же был установлен новый рекорд скорости — 82 км/час.

Стоит отметить, что 3 августа соревнования открыли заезды женских экипажей на танках Т-80У. Возможно, в следующем году мы увидим женщин уже на регулярных заездах.


Семён Курочкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Армения
Белоруссия
Вьетнам
Иран
Китай
Куба
Мьянма
Россия
Сербия
Судан
Уганда
Узбекистан
Продукция
Type 96
В-92С2
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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