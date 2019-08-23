"Похороны санкций": Макрон разозлил украинцев

"Похоронами санкций" назвали в Киеве встречу Путина и Макрона

На Украине возмутились позитивным характером прошедших 19 августа переговоров президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона. На этот раз недовольство выразил блогер, пожелавший главе Франции, чтобы по центральной площади Парижа проехали российские танки. Ранее еще ряд украинских политиков выразили недовольство прошедшей встречей двух президентов.

Украинский блогер Мирослав Олешко пожелал президенту Франции Эмманюэлю Макрону увидеть, как российские танки проезжают по центральной площади Парижа.

"Желаю вам Emmanuel Macron, проезда российских танков по центральной площади Парижа. И это отмечу произошло, после встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским!" - написал Олешко (орфография и пунктуация автора сохранены).

Таким образом он в своих соцсетях отреагировал на встречу французского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в весьма позитивном ключе.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 19 августа на юге Франции в Форте Брегансон - летней резиденции французских лидеров. Встреча продолжалась более 3,5 часов. Основная ее часть прошла в закрытом для прессы режиме.

Перед началом переговоров президент Франции тепло приветствовал российского коллегу, отметив, что "крайне рад возможности побеседовать" с ним.

"Спасибо за этот визит в Брегансон, дорогой Владимир, за то, что нашел время для этой поездки", - сказал Макрон. Кстати, в Кремле накануне встречи отметили, что отношения между Францией и Россией "не так плохи".

Перед встречей лидеры провели пресс-конференцию для журналистов, на которой рассказали о главных темах диалога. Среди них были ситуация на Украине и переговоры в нормандском формате. Первым о своем намерении обсудить эти вопросы заговорил Макрон.

В ответ Путин заявил, что альтернативы нормандскому формату для урегулирования ситуации на Украине нет, и Россия продолжит поддерживать этот формат. "Любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели", - подчеркнул Путин.

После диалога в Кремле сообщили, что главы двух государств обсудили основные вопросы двухсторонней повестки и ряд международных тем. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, у Путина и Макрона прошли конструктивные и доверительные переговоры. "Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня", - отметил Песков.

На следующий день французский лидер опубликовал на своей странице в фейсбуке пост на русском языке. Он начинается со слов о том, что Россия - глубоко европейская страна.

"Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - написал Макрон.

Он обратил внимание на очевидный прогресс во многих политических или экономических вопросах, который, по его мнению, стал возможен благодаря усилиям, которые были приложены и прилагаются сейчас для развития франко-российских отношений. "Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией", - завершил свою запись президент Франции.

Как раз такой тон в отношении России и возмутил некоторых украинских политиков. Дипломат из Украины Роман Безсмертный назвал прошедшие переговоры "похоронной процессией" антироссийских санкций. К тому же высказывания Макрона о России лишь подтвердили этот тезис.

Безсмертного возмутил позитивный характер переговоров двух лидеров.

Он обратил внимание, что президенты обсудили двустороннее сотрудничество и отметили рост товарооборота между странами. К тому же Безсмертного задело то, что, говоря о Донбассе, французский лидер использовал термин "украинский кризис", а не "война".

Не обрадовалась такому характеру переговоров российского и французского лидеров и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. Помимо недовольства этим диалогом она также выразила возмущение по поводу возможного возвращения России в G7. Идею вернуть Россию в "семерку" одобрил президент США Дональд Трамп, о чем он заявил 20 августа в ходе встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно, - сказал глава Белого дома. - Ей [России] следует быть в G8, поскольку во многих вещах, которые мы обсуждаем, должна участвовать Россия".

По словам Ирины Геращенко, лидеры Европы "мимикрируют под Путина".

Она возмутилась тем, что мир "не будет воевать" за украинские интересы. К тому же, по ее предположению, к январю следующего года с российской стороны снимут санкционные ограничения.

Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко тоже выразил мнение, что позиция Парижа не сулит Киеву ничего хорошего. "Позиция Макрона невыгодна Киеву. Не добавляет оптимизма тот факт, что вопрос "украинского кризиса" обсуждался без участия представителей Киева", - подчеркнул дипломат.

Кристина Сизова