Война между Сирией и Турцией может начаться в любой момент

Войска Дамаска устроили вооруженной оппозиции котел в Идлибе, в котором оказались и турецкие военные

Сирийская арабская армия (САА) взяла в кольцо группировку вооруженной оппозиции в южной чести мухафазы Идлиб на этой неделе. Боевики попали в котел в районе городов Кафи-Зита, Морек, Латамина. Окружение было завершено взятием важного в оперативном значении города Хан-Шейхун. В настоящее время сирийские войска проводят в нем зачистку. Штурм этого города был для правительственных сил непростым, ранее боевики обещали, что не сдадут его ни при каких обстоятельствах и будут защищать до последней капли крови. Ситуация осложняется тем, что в котле вместе с джихадистами оказался турецкий наблюдательный пост, который дислоцируется в городе Морек.

После того как исламисты были выбиты из Хан-Шейхуна, сирийские войска продолжили наступление в провинции Идлиб в северном направлении фронтом шириной около 40 км. Он растянулся широкой линией между городами Хамра и Ховейн. Тяжелые бои идут в районе населенного пункта Аль-Тамана, пока правительственным силам не удается войти в сам город, но уже захвачены позиции к югу и востоку от него. Здесь задействованы подразделения Республиканской гвардии ( это наиболее верное Башару Асаду формирование, в него набирают рекрутов из алавитов) и 5-й корпус(наиболее боеспособное соединение САА, формировался Генштабом РФ и остается под его руководством).

Между Анкарой и Дамаском складываются непростые отношения. Турецкие военные не собираются покидать свои наблюдательные посты на юге провинции Идлиб. Во вторник во время пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не планирует передвигать позиции турецких военных наблюдателей из Морека куда бы то ни было. Он жестко предупредил Дамаск о том, что для безопасности турецких солдат будут приниматься все возможные меры, в том числе и военные. В частности он сказал: "Дамаск не должен играть с огнем. Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить наши войска". По сути, Сирия и Турция вновь оказались на грани вооруженного конфликта. Москве придется очень постараться, чтобы он не вспыхнул. А ситуация в действительности более чем сложная, любая случайность может привести к войне. Уже был момент, когда сирийская авиация чуть не разбомбила турецкую военную колонну.

Турецкая сторона не только жестко предупреждает сирийцев о возможных силовых действиях против них, но и надсмехается над ними. По данным Анкары войска Дамаска в Идлибе неоднократно открывали огонь по своим.

Карта новостного агентства Al Masdar News с переводом автора

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО