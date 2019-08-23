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23.08.2019
ЦАМТО

МНО Республики Корея в среднесрочной перспективе намерено увеличить оборонные расходы

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Военнослужащие ВС Республики Корея
Военнослужащие ВС Республики Корея.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 22 августа. Министерство национальной обороны Республики Корея опубликовало подробную информацию о планах финансирования обороны в период с 2020 по 2024 гг.

В среднесрочном плане финансирования обороны, опубликованном 14 августа, заявлено о намерении направить в течение следующих пяти лет на оборону 290,5 трлн. вон (238,8 млрд. долл.).

По информации МНО Республики Корея, план на 2020-2024 гг. предполагает увеличение оборонных расходов на 7% по сравнению со среднесрочным планом финансирования обороны на 2019-2023 гг., который был опубликован МНО в январе 2019 года и предполагал выделение на указанные цели 270,7 трлн. вон.

Согласно новому плану, в течение периода 2020-2024 гг. ежегодные расходы планируется увеличить в среднем на 7%. В 2020 году оборонный бюджет составит 50,4 трлн. вон, что на 8% превышает показатель 2019 года.

МНО сообщило, что план на 2020-2024 гг. предусматривает текущие расходы в размере 186,7 трлн. вон (или 64% предполагаемых расходов) и капитальные (включая закупки и НИОКР) в объеме 103,8 трлн. вон (36%). Таким образом, в новом плане на 2020-2024 гг. ассигнования на текущие и капитальные расходы увеличены по сравнению с планом на 2019-2023 гг. – на 6% и 10%, соответственно.

При расходовании средств на модернизацию предполагается сделать упор на поддержку национальной оборонной промышленности.

Выделяемое финансирование поддержит усилия по реформированию Вооруженных сил Республики Корея в соответствии с программой "Оборонная реформа 2.0", опубликованной правительством в 2018 году. Данный документ предусматривает сокращение числа генеральских должностей в Вооруженных силах с 436 до 360 и численности войск с 618 до 500 тыс. к 2022 году.

Основные военные закупки в период 2020-2024 гг., вероятно, будут осуществляться для укрепления потенциала сдерживания и эффективного реагирования на провокации со стороны КНДР. В числе закупаемых систем: средства обнаружения, наведения и высокоточного поражения, а также разведывательное оборудование.

В частности, планируется приобрести высотные беспилотные летательные аппараты (БЛА), ракеты класса "воздух-земля" большой дальности, ракеты "земля-воздух", РЛС раннего предупреждения и РСЗО. Кроме того, национальная промышленность разрабатывает и производит различные платформы, включая колесные бронированные машины, эсминцы, транспортные и многоцелевые вертолеты, а также истребители.

НИОКР в период 2020-2024 гг. планируется проводить с целью разработки передовых технологий в таких областях как автоматизация, робототехника, анализ данных, искусственный интеллект, АСУ C4ISR.

МНО РК будет стремиться компенсировать снижение численности личного состава в течение следующих нескольких лет и в последующий период путем внедрения в войска передовых технологий.

Среднесрочный план финансирования обороны Республики Корея на 2020-2024 гг. является последним в ряду политических документов, в которых изложены планы увеличения расходов на оборону. По мнению экспертов, хотя предложенный МНО средний темп роста бюджета на 7% в год является реалистичным в краткосрочной перспективе, его достаточно сложно будет выдержать в течение всего пятилетнего периода. Для справки: в предыдущую пятилетку средний ежегодный рост оборонного бюджета составил 5,5%.

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КНДР
Южная Корея
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
Робот
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