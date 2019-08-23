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23.08.2019
Российская газета

Аналог С-300: иранскую зенитную систему Bavar-373 показали на видео

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Иранская система противоздушной обороны Bavar-373 спроектирована самостоятельно оборонной промышленностью Ирана и производство всех ее компонентов полностью локализовано в стране.

Об этом в четверг на церемонии, посвященной Дню национальной оборонной промышленности, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По данным президентской пресс-службы, новейший ЗРК способен обнаруживать 300 целей, отслеживать 60 и одновременно поражать 6.

Ранее также сообщалось, что Bavar-373 обладает возможностью уничтожать противника на высотах до 27 километров, дальность действия достигает двух сотен километров.

Причем комплекс способен бороться не только с различными самолетами, в том числе стратегическими бомбардировщиками, но и c беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами.

Как предполагается, эта система дальнего радиуса действия должна сыграть большую роль в защите жизненно важных объектов и городских центров Ирана.

По мнению военных экспертов, ВПК Исламской республики совершил большой технологический прорыв - в мире существует ограниченное количество стран, способных создавать оружие такого уровня.

Разработка, испытания и отладка производства требует больших объемов финансирования и времени, но иранцы, находящиеся в условиях санкций, успешно справились с этой задачей.



Алексей Моисеев

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Страны
Иран
Продукция
С-300
Проекты
БПЛА
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