Аналог С-300: иранскую зенитную систему Bavar-373 показали на видео
Иранская система противоздушной обороны Bavar-373 спроектирована самостоятельно оборонной промышленностью Ирана и производство всех ее компонентов полностью локализовано в стране.
Об этом в четверг на церемонии, посвященной Дню национальной оборонной промышленности, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
По данным президентской пресс-службы, новейший ЗРК способен обнаруживать 300 целей, отслеживать 60 и одновременно поражать 6.
Ранее также сообщалось, что Bavar-373 обладает возможностью уничтожать противника на высотах до 27 километров, дальность действия достигает двух сотен километров.
Причем комплекс способен бороться не только с различными самолетами, в том числе стратегическими бомбардировщиками, но и c беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами.
Как предполагается, эта система дальнего радиуса действия должна сыграть большую роль в защите жизненно важных объектов и городских центров Ирана.
По мнению военных экспертов, ВПК Исламской республики совершил большой технологический прорыв - в мире существует ограниченное количество стран, способных создавать оружие такого уровня.
Разработка, испытания и отладка производства требует больших объемов финансирования и времени, но иранцы, находящиеся в условиях санкций, успешно справились с этой задачей.
10. Bavar-373 official unveiling is here. Specs:
Max. detection range: 320 km
Max. tracking range: 260 km
Max. engagement range: 200 km
Max. engagement altitude: 27 km
Simultaneously detected targets: 300
Simultaneously tracked targets: 60
Simultaneously engaged targets: 6 pic.twitter.com/6Yc7BAGJvV— AбґЌЙЄКЂ (@AmirIGM) August 22, 2019
Алексей Моисеев
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