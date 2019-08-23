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23.08.2019
Известия.ru

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Wojciech Olkunik/Polska Agencja Prasowa

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой "долгосрочной военной базы" альянса на территории его страны.

Об этом в четверг, 22 августа, сообщил Spiegel. По его словам, Польше нужна база НАТО в Рамштайне (в ФРГ — Ред.) и новая долгосрочная база НАТО в Польше, подчеркнул глава польского правительства. "Это не вопрос одного из двух", — отметил он.

Моравецкий поддержал размещение дополнительного числа американских военнослужащих в стране, указав, при этом число американских военных в соседней Германии не должно быть снижено, добавляет "Газета.ру".

Также глава польского кабмина заявил, что страна не станет принимать участие в военной миссии, возглавляемой США, по защите судоходства в Персидском заливе.

В июне президент США Дональд Трамп заявил о создании в Польше военной базы для размещения более чем 1 тыс. американских военнослужащих. Ранее республиканец говорил об обсуждении с президентом страны Анджеем Дудой вопроса размещения в Польше дополнительного контингента американских военных в 2 тыс. Их планировалось перебросить из Германии.

В конце мая СМИ писали, что Вашингтон планирует увеличить в Польше американский военный контингент, усилить оснащенность войск и создать совместный учебно-тренировочный центр.

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Страны
Германия
Польша
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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