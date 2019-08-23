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23.08.2019
WarSpot

"Железный кулак" защитит новые израильские бронетранспортёры

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Израильский бронетранспортёр Eitan станет одним из самых защищённых в мире. Вчера, 21 августа, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны Израиля выбрало системы Iron Fist Light Decoupled (IFLD) для БТР Eitan и военных бульдозеров D-9.

Система Iron Fist была разработана компанией IMI в 2006 году для защиты тяжёлых БМП Namer, состоящих на вооружении израильской армии. Учитывая модульность и относительную простоту установки (система монтируется без внесения изменений в конструкцию боевой машины), её начали использовать и на других видах бронетехники.

Бронетранспортёр Eitan.

Источник изображения: armyrecognition.com

Iron Fist включает в себя несколько подсистем защиты: в её состав входят модуль радиоэлектронной борьбы для создания помех радиоуправляемым снарядам, система отстрела дымовых гранат для маскировки, новейшая система обнаружения и отслеживания противотанковых ракет и снарядов, способная за доли секунды просчитать траекторию полёта боеприпаса и, если он нацелен на боевую машину, выстрелить ему навстречу фугасный заряд. Кроме того, Iron Fist способна обнаруживать снайперские позиции по звуку выстрелов.

Eitan разработан Танковой администрацией Минобороны Израиля (Defense Ministry Tank Administration) для замены морально устаревших бронетранспортёров M113, созданных ещё в 60-е годы. Машина вмещает 12 солдат (включая механика, командира и стрелка), использует колёсное шасси 8?8 и двигатель мощностью 750 л.с. Первый прототип способен развивать до 90 км/ч и передвигаться по пересечённой местности "на высокой скорости". В Минобороны Израиля указывают, что Eitan создан для расширения возможностей тяжёлого гусеничного бронетранспортёра Namer, разработанного на базе танка Merkava MK4M.

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Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
M113 БТР
Merkava
Namer БТР
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