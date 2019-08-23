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23.08.2019
Военное обозрение

Сеул разрывает соглашение с Токио об обмене разведданными

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Южная Корея прекращает обмен разведданными с Японией и выходит из соответствующего соглашения, заключенного между странами. Об этом заявил заместитель начальника Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын, передает агентство Yonhap.

здание национальной разведки Южной Кореи

Источник изображения: https://en.yna.co.kr/

По словам южнокорейского чиновника, правительство Южной Кореи приняло решение о выходе страны из соглашения об обмене разведывательной информацией с Японией на фоне ухудшения отношений между странами. Ким Ю Гын пояснил, что доверие между странами подорвано и дальнейшее сотрудничество в данной сфере больше не отвечает интересам Сеула.

Правительство приняло решение прекратить обмен разведывательной информацией с Японией. Уведомление о данном решении будет направлено Токио по дипломатическим каналам

- заявил он на брифинге.

Япония не смогла объяснить причины исключения Южной Кореи из числа доверенных торговых партнеров, сославшись на подрыв доверительных отношений между Сеулом и Токио, что повлекло за собой соответствующие изменения в сфере оборонного сотрудничества двух стран. Продление договора об обмене важной военной информацией более не отвечает национальным интересам Республики Корея

- подчеркнул южнокорейский чиновник.

Необходимо отметить, что в последнее время отношения между Южной Кореей и Японией значительно ухудшились на фоне давнего спора, который касается периода японской оккупации Кореи, продолжавшегося с 1910 по 1945 год. Дело в том, что Верховный Суд Кореи удовлетворил единичный иск 98-летнего Ли Чун Шика, предъявленный к властям Японии на 90 тысяч долларов, как компенсацию за рабский труд в оккупированной Корее на благо Японии. В Токио иск признать отказались, опасаясь, что данный случай станет судебным прецедентом, по которому не только бывшие работники из оккупированной Японией Кореи, но и их родственники и потомки начнут требовать выплаты компенсаций за использованный труд.

А дальше Япония ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств, объяснив это подозрениями, что" часть этих компонентов может нелегально поставляться в КНДР". В Сеуле ввели аналогичные ограничения на поставки в Японию.

Затем Япония вывела Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.

Также между странами идет спор за суверенитет над островами Такэсима (южнокорейское название Токто), которые каждая из стран объявила своими.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Проекты
Наноиндустрия
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