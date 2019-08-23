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23.08.2019
Интерфакс-АВН

Мнения украинцев по поводу целесообразности вступления в НАТО разделились - опрос

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Илюстрация на тему отношений Украины и НАТО. Источник: horoshienovosti.com.ua.

Менее чем за год сторонников внеблокового статуса страны стало на 12% больше

Киев. 22 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Украине 40,9% граждан считают, что вступление в НАТО будет наилучшим вариантом гарантирования безопасности страны, а 35,9% видят безопасность во внеблоковом статусе, свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Согласно данным исследования, еще 7,4% опрошенных видят наилучший вариант обеспечения безопасности Украины в военном союзе с Россией и другими странами СНГ, а 15,6% затруднились ответить.

При этом в декабре 2018 года за вступление в НАТО выступали 46,1% украинцев, за внеблоковый статус - 24,1%, за военный союз с РФ и странами СНГ - 7,2%.

Общенациональное исследование общественного мнения населения Украины проведено с 8 по 20 августа 2019 года. Было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился в 103 населенных пунктах во всех областях Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Страны
Россия
Украина
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NATO
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