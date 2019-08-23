Третья Мировая уходит за пределы земли

США осваивают космический домен

За океаном продолжают звучать обвинения в адрес России и Китая о исходящих от них угрозах Америке, ее союзникам и Западу в целом. На этот раз, хотя и не в первый, речь, в том числе, шла и о неправильном поведении двух главных противников Вашингтона в космосе, что вынуждает США, как объявили официальные лица, принимать соответствующие меры противодействия.

20 августа в здании филиала Национального музея воздухоплавания и космонавтики, Центре Удгара-Хейзи (Steven F. Udvar-Hazy Center), расположенного в г. Шантильи, шт. Верджиния, прошло 6-е заседание Национального космического совета (National Space Council), председателем которого является вице-президент США Майк Пенс. Кроме ученых и космических деятелей, включая директора НАСА Джеймса Бриденстайна, в работе форума приняли участие председатель КНШ, генерал Джозеф Данфорд, первый начальник Космического командования генерал Джон Реймонд, исполняющие обязанности министра ВВС Мэтт Донован и директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, а также другие высокопоставленные чины силовых ведомств.

Открывая заседание председатель Совета, не только рассказал присутствующим о том, что делали, делают и собираются делать США в космосе, но и, напомнив слова президента Дональда Трампа о космосе, как о "военном домене", заявил, что Америка должна стать боевым лидером и в заоблачных высотах. "Ради нашей безопасности, как здесь, на Земле, так и на небесах, по указанию президента Трампа мы работаем с Конгрессом, чтобы, как мы говорим, встать на новую ветвь наших Вооруженных сил. И вскоре Конгресс одобрит, а президент утвердит право на существование шестого вида Вооруженных сил Соединенных Штатов: космических сил", - объявил председатель.

Растущие военно-космические потенциалы РФ и КНР угрожают интересам США и их союзников, заявил Джозеф Магуайр. "США и наши союзники имеют жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные, однако угроза этим интересам нарастает по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие, которое ставит под угрозу спутниковые системы США и наших союзников", - подчеркнул глава разведывательного сообщества.

В качестве примера он привел принятую, по его сведениям, на вооружение КНР наземную ракетную установку, которая может угрожать американским спутникам на околоземных орбитах. "В России разрабатывается аналогичная система, которая, вероятно, начнет действовать через несколько лет", - сказал директор национальной разведки США.

Магуайр отметил, что Пекин разрабатывает вооружения, способные нарушать работу спутников США на геосинхронных орбитах, а Москва создала "наземное лазерное оружие, способное ослеплять или нарушать работу базирующихся в космосе оптических сенсоров" США.

"В дополнение к этому Китай и России создали специальные космические силы, обе страны в рамках усилий по отражению нападения и победы над противником наращивают возможности осуществления атак на космические системы. Говоря коротко, угроза космическим системам США и союзников продолжает расти", - констатировал начальник американских спецслужб.

Магуайр сообщил участникам заседания, что, недавно созданное Космическое командование США, которое начнет действовать 29 августа, и Национальное управление военно-космической разведки (National Reconnaissance Office, НУВКР) в ближайшем будущем сформируют совместное подразделение, которое будет обеспечивать проведение космических операций. По его словам, разведывательное сообщество, в первый раз в своей истории, будет находиться под оперативным и тактическим контролем командиров Пентагона во время конфликта, если вдруг американские спутники подвергнутся атаке. "Я рад сообщить вам, что после нескольких месяцев анализа и обсуждений разведывательное сообщество и Министерство обороны согласились объединить Космическое командование США и НУВКР, которые будут действовать в соответствии с новой единой концепцией военных операций", - сказал Магуайр.

20 августа на сайте Белого дома был опубликован меморандум Дональда Трампа, в котором говорится, что США будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы при исследовании околоземного пространства. "Соединенные Штаты будут разрабатывать и использовать космические ядерные системы, когда такого рода системы будут стабильно обеспечивать или расширять возможности по исследованию космического пространства и оперативные возможности", - указывается в документе.

В меморандуме также говорится, что "способность безопасно и стабильно использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и стратегического лидерства США в космосе" и о том, что "для запуска Соединенными Штатами космических ядерных систем федеральное правительство должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности, разработанных с учетом факторов риска". Белый дом пояснил, что руководящий документ Трампа содержит дополнительные указания по процедуре "запуска космических аппаратов с космическими ядерными системами".

В меморандуме также отмечается, что "по соображениям национальной безопасности, связанным с нераспространением ядерного оружия", необходимо получать разрешение президента США на запуск космических аппаратов с ядерными системами, "использующими любого рода ядерное топливо, кроме низкообогащенного урана". В рамках программы Трампа будут спроектированы и внедрены космические ядерные системы, которые включают в себя радиоизотопные, а также реакторы деления, используемые для выработки энергии и тяги.

В документе указано, что внедрение ядерных космических систем является жизненно необходимым шагом для обеспечения господства и стратегического лидерства США в космосе. Президент дал NASA 180 дней на создание межведомственного совета по ядерной безопасности, усилия которого должны быть направлены на полное исключение возможности аварий при запуске космических ядерных систем.

Так что, вполне можно говорить о том, что ядерная гонка перемещается в космос, а вместе с ней туда же уходит и Третья Мировая, вероятность которой с каждым годом только продолжает расти.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"