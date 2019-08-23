ВМС Израиля модернизируют корветы класса "Саар"

Израильский корвет Eilat типа Saar 5 после модернизации с установкой на на носовой надстройке многофункциональной РЛС IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR (с).

ЦАМТО, 22 августа. Судя по фотографиям с многонациональных учений Mighty Waves, по крайней мере, один из трех корветов класса "Саар-5" (Saar-5) ВМС Израиля оснащен новой РЛС ELM-2258 Advanced Lightweight Phased Array (ALPHA) разработки IAI-Elta.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ALPHA – это многофункциональная РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), работающая в S-диапазоне для обнаружения и сопровождения угроз и обеспечения целеуказания для систем вооружения.

В 2017 году источник в ВМС Израиля сообщил Jane's, что корветы "Ханит" и "Эйлат" класса "Саар-5" в рамках модернизации будут оснащены РЛС, которая также позволит применять новую ЗУР комплекса "Барак-8".

Третий корвет серии, "Лахав", оборудован более крупной РЛС ELM-2248 MF-Star, которая используется в качестве испытательного стенда для систем, которые будут установлены на новых корветах класса "Саар-6", строящихся в настоящее время по заказу Израиля в Германии.

На фотографиях и видео с учений Mighty Waves, которые проходили с 4 по 12 августа, был заснят корвет "Саар-5" (его название распознать не удалось), оборудованный РЛС ALPHA, который находился рядом с оснащенным РЛС MF-Star кораблем "Лахав". Ни один из этих кораблей не был оснащен ЗАК "Фаланкс", изначально установленной в носовой части всех трех корветов. Это указывает на то, что ВМС Израиля выводят комплекс из эксплуатации.

РЛС ALPHA также должна быть установлена на кораблях класса Saar 4.5. По крайней мере, один из них был замечен в ходе учений Mighty Waves. Корабль не был оборудован новой РЛС, но прошел модернизацию с оснащением пусковыми установками для новых боеприпасов, которые представители ВС Израиля отказались идентифицировать, хотя и заявили, что они не предназначены для барражирующих боеприпасов "Грин Дрэгон" разработки IAI.

ЗАК "Фаланкс" был заменен более крупной конструкцией с засекреченным вращающимся объектом. По всей видимости, в его состав входят электрооптические датчики для сопровождения воздушных целей, хотя также может входить и лазерный излучатель для перехвата беспилотных летательных аппаратов.