В Амурское объединение ВВО впервые поступили квадрокоптеры
Квадрокоптер в ВС РФ.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости
ЦАМТО, 22 августа. В подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, впервые поступила партия БЛА вертолетного типа.
Поступившие квадрокоптеры имеют улучшенные характеристики, надежны, просты в эксплуатации и имеют повышенный эксплуатационный ресурс. Для навигации беспилотных аппаратов используется система ГЛОНАСС.
Новую технику планируется использовать на полигонах в качестве дополнения системы объективного контроля занятий, обеспечения комплексной безопасности, а также при выполнении учебно-боевых задач подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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