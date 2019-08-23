В Амурское объединение ВВО впервые поступили квадрокоптеры

ЦАМТО, 22 августа. В подразделения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, впервые поступила партия БЛА вертолетного типа.

Поступившие квадрокоптеры имеют улучшенные характеристики, надежны, просты в эксплуатации и имеют повышенный эксплуатационный ресурс. Для навигации беспилотных аппаратов используется система ГЛОНАСС.

Новую технику планируется использовать на полигонах в качестве дополнения системы объективного контроля занятий, обеспечения комплексной безопасности, а также при выполнении учебно-боевых задач подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.