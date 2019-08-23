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23.08.2019
Российская газета

Израиль показал работу "Железного кулака"

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Израильская компания Elbit Systems представила на видео испытания комплекса активной защиты Iron Fist - "Железный кулак". Он устанавливается на бронетранспортеры Eitan.

Iron Fist обеспечивает высокоэффективную защиту от противотанковых угроз, повышая тем самым живучесть бронетехники. На видео заметно, как перехватываются противотанковые боеприпасы. "Железный кулак" обнаруживает и нейтрализует их без угрозы для машины и ее экипажа.

Комплекс представлен в двух вариантах: легкая версия для БТР, БМП и машин обеспечения и тяжелый вариант для танков.

Бронеавтомобили Eitan с активной защитой Iron Fist должны поступить на вооружение израильской армии в 2020 году.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
Компании
Elbit Systems
Проекты
2020-й год
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