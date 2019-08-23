Войти
23.08.2019
ТАСС

На МАКС-2019 представят самолет-заправщик Ил-78М-90А

515
0
0
Ил-78М-90А
Ил-78М-90А.
Источник изображения: © Пресс-служба ПАО "Ил"

Это первый воздушный заправщик, который произвели в России в постсоветский период

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В рамках Международного авиакосмического салона - 2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Новинка МАКС-2019 - первый публичный показ нового российского заправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный заправщик, произведенный в России в постсоветский период. Также планируется демонстрация самолета-амфибии Бе-200 и мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники", - говорится в сообщении.

Среди военных премьер - истребитель пятого поколения Су-57, который впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона, а также примет участие в летной программе. Также на статической стоянке и в программе полетов будет представлен многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35.

Ключевое событие авиасалона - мировая премьера новейшего лайнера МС-21 с демонстрацией трех опытных образцов воздушного судна, которые участвуют в программе летных испытаний. В линейке гражданских проектов ОАК будет представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-78
МиГ-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Проекты
CR929
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
МС-21
Похожие новости
22.08.2019
ОАК представит на МАКС-2019 свои новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
23.09.2015
Полетали – прослезились
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
27.10.2009
Надежды российского авиапрома
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере