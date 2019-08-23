На МАКС-2019 представят самолет-заправщик Ил-78М-90А

Это первый воздушный заправщик, который произвели в России в постсоветский период

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. В рамках Международного авиакосмического салона - 2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит новейшие продукты в сфере гражданской, военной и транспортной авиации. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

"Новинка МАКС-2019 - первый публичный показ нового российского заправщика Ил-78М-90А. Это первый воздушный заправщик, произведенный в России в постсоветский период. Также планируется демонстрация самолета-амфибии Бе-200 и мобильного комплекса унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники", - говорится в сообщении.

Среди военных премьер - истребитель пятого поколения Су-57, который впервые будет показан публике на статической площадке авиасалона, а также примет участие в летной программе. Также на статической стоянке и в программе полетов будет представлен многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35.

Ключевое событие авиасалона - мировая премьера новейшего лайнера МС-21 с демонстрацией трех опытных образцов воздушного судна, которые участвуют в программе летных испытаний. В линейке гражданских проектов ОАК будет представлен полноразмерный макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.