Китайский "экспортный" танк VT5 получит систему активной защиты

Китайский легкий танк VT5, разработанный корпорацией NORINCO специально для поставки на экспорт, будет оснащен системой активной защиты. Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

Источник изображения: NORINKO

Как пишет издание, легкий танк VT5, разработанный для поставки на экспорт, получит систему активной защиты (САЗ) отечественного производства. О самой системе никаких подробностей не сообщается, кроме того, что она "компактная и легкая" и ее задачей станет обнаружение атакующих снарядов и уничтожение их с помощью ракет-перехватчиков.

По имеющейся информации, легкий танк VT5 оснащен динамической защитой и системой оповещения о лазерном облучении с пусковой установкой дымовых гранат. Там не менее легкий вес не предусматривает применения в конструкции танка тяжелой брони, способной противостоять современному противотанковому оружию. Поэтому, по мнению китайских экспертов, танк нуждается в дополнительной защите, которую может обеспечить САЗ.

Как известно из открытых источников, вес танка составляет 33-36 тонн в зависимости от комплектации и состава дополнительных модулей. На танке установлена нарезная 105 мм пушка, китайская копия Royal Ordnance L7, применявшейся для оснащения танков стран НАТО. Заявлено, что снаряд способен пробить 500 мм брони, имеется возможность стрельбы управляемыми ракетами, запускаемыми через канал ствола. С орудием сопрягается автомат заряжания, механизированная укладка которого размещена в кормовой нише башни. Общий боекомплект танка состоит из 38 выстрелов всех типов. После выстрела автомат заряжания самостоятельно выбрасывает пустую гильзу за пределы боевого отделения.

Двигатель 1000 л.с. позволяет развивать скорость 70 км/ч. Запас хода – 450 км. Машина пересекает ров шириной 2,7 м и преодолевает стенку высотой 0,85 м. Танк не может плавать, но способен пересекать водные преграды по бродам глубиной 1,1 м. Экипаж - 3 человека.