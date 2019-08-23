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23.08.2019
Lenta.ru

При пуске "Союз МС-14" произошел сброс системы аварийного спасения

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

На 113-й секунде полета ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14" произошел сброс системы аварийного спасения, сообщает РИА Новости, обратившее внимание на трансляцию старта носителя.

Как отмечает агентство, таким образом "Роскосмос" успешно испытал систему аварийного спасения космического корабля "Союз МС-14", который впервые запускался ракетой "Союз-2.1а".

"После того как система отстреливается на 110-й секунде полета, мы говорим о том, что двигательная установка системы аварийного спасения сработала успешно", — сказал генеральный директор машиностроительного конструкторского бюро "Искра" Владимир Сорокин, отметив, что для квалификации ракеты к пилотируемым миссиям достаточно одного подобного пуска.

"Союз-2.1а" с "Союз МС-14" стартовал с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) утром 22 августа. На борту пилотируемого космического корабля вместо трех человек находится робот Skybot F-850.

"Союз-2.1а" с 2020 года должен заменить "Союз-ФГ" при пусках "Союз МС" к МКС. Первая ракета отличается от второй, в частности, наличием полностью российской системы управления. Последний старт "Союз-ФГ" запланирован на сентябрь.

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