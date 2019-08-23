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23.08.2019
Военно-промышленный курьер

Крейсер "Маршал Устинов" вошел в Средиземное море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Отряд кораблей Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" преодолел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, моряки Северного флота выполнят ряд военно-дипломатических задач, совершат деловые заходы в порты средиземноморских стран и проведут различные учения, в том числе вместе с кораблями других флотов, которые задействованы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Крейсер "Маршал Устинов" вышел из Североморска 3 июля и взял курс на Санкт-Петербург, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ. После этого экипаж корабля участвовал в масштабном учении российского флота "Океанский щит-2019".

"Маршал Устинов" – ракетный крейсер проекта 1164. Его заложили 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе им. 61 коммунара под наименованием "Адмирал флота Лобов", спустили на воду 25 февраля 1982 года. В состав флота корабль вошел 5 ноября 1986 года уже под наименованием "Маршал Устинов".

Водоизмещение крейсера составляет 11380 тонн, длина – 186 метров, максимальная ширина – 20,8 метра. Корабль развивает скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракетного комплекса П-1000 "Вулкан" (по изначальному проекту корабль получил комплекс П-500 "Базальт", который впоследствии модернизировали). Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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