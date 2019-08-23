Украина и Турция будут совместно строить дроны

Украина и Турция объединили усилия в создании тяжёлого ударного дрона. Вчера, 21 августа, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие.

Первой целью предприятия будет производство перспективного ударного дрона Ak?nc?. Он относится к тяжёлому классу беспилотников и оснащён двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полёт на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыла 20 м, способен поднять в воздух более тонны вооружения и находиться в полёте в течение суток.

Источник изображения: ukroboronprom.com.ua

"Ударный БПЛА нового поколения Ak?nc? разрабатывается в соответствии с требованиями вооружённых конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооружённых сил. Одно из главных его преимуществ — возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолётах", — рассказал руководитель "Укроборонпрома" Павел Букин.

В описании беспилотника указывается, что он может оснащаться системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решёткой и многочисленными сенсорами: "Всё это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения либо самостоятельно наносить высокоточные удары".

Что касается вооружения, то Ak?nc? сможет нести управляемые ракеты, гравитационные и высокоточные бомбы. Такое вооружение позволит беспилотнику уничтожать живую силу и технику, а также наносить удары по наземным объектам противника.