В технополисе "ЭРА" представят новинки систем связи с использованием квантовых технологий

ЦАМТО, 22 августа. Ведущие ученые России соберутся в технополисе "ЭРА" для обсуждения перспектив развития информационно-телекоммуникационных систем, а также автоматизированных систем управления в интересах Минобороны России в рамках конференции, которая состоится 22 и 23 августа.

Около 200 ученых из 40 регионов России, в том числе представители предприятий ОПК, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны России обменяются опытом практических исследований в области применения квантовых технологий и нейросетей для улучшения современных систем связи и управления вооружением и военной техникой.

В конференции примут участие свыше 80 докторов и кандидатов наук, а также операторы научных рот технополиса.

На время работы секций в технополисе "ЭРА" будет организована выставка технических новинок в области автоматизированных систем управления и информационно-телекоммуникационных систем. Экспонаты можно будет протестировать, а также внести предложения по расширению области их применения в военной и гражданской сферах.

В рамках конференции будут презентованы новейшие разработки программного обеспечения для оборонно-промышленного комплекса.

По результатам конференции будет издан сборник научных статей, в который войдут доклады участников, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.