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23.08.2019
ЦАМТО

Сухопутные войска Уругвая модернизируют имеющуюся бронетехнику

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Бронетранспортер МТ-ЛБ
Бронетранспортер МТ-ЛБ артиллерийской группы уругвайской армии на параде в Тринидаде, департамент Флорес.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 22 августа. Сухопутные войска Уругвая продолжают процесс ремоторизации состоящих на вооружении боевых машин пехоты БМП-1 российского производства.

По информации Infodefensa.com, в качестве замены штатного двигателя выбрана силовая установка Scania DC09 074А неуказанной мощности. Работы по замене ведутся на предприятии шведской компании в Уругвае.

Программа, которая в настоящее время включает модернизацию 10 из 15 состоящих на вооружении БМП-1, предусматривает полную замену двигателя, системы трансмиссии и установку генератора переменного тока, который позволит устранить периодически возникающие проблемы с электропитанием.

Одновременно СВ Уругвая завершили процесс восстановления 15 боевых бронированных машин EE-9 "Каскавел" с колесной формулой 6x6 компании Engesa. Эти работы были выполнены в три этапа: первый включал закупку необходимых материалов для реализации проекта; второй – работы по восстановлению, обслуживанию техники и замене вышедших из строя компонентов; третий – полевые испытания. Результаты работ были признаны полностью удовлетворительными.

Хотя выполненные работы существенно не повлияют на улучшение боевых возможностей бронетехники СВ Уругвая, они позволят продолжить ее эксплуатацию в течение продолжительного времени.

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Страны
Россия
Уругвай
Швеция
Продукция
БМП-1
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