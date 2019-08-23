Отражение массированного ракетного удара системами С-300 сняли на видео

На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" Южного военного округа (ЮВО) отразили массированный ракетный удар условного противника.

Стрельбы состоялись в рамках масштабного двустороннего командно-штабного учения с группировками авиации и противовоздушной обороны, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.

Помимо этого военнослужащие выполняли боевые стрельбы с помощью самых разнообразных средств ПВО - зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", самоходных установок "Тунгуска", артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем "Стрела-10", "Тор" и "Оса".

Воздушными целями стали специальные мишени, запущенные с помощью более чем 70 мишенных комплексов "Кабан", "Пищаль", "Стриж-1", "Саман", "Пенсне". Еще 50 мишеней имитировали наземную технику условного неприятеля - по ним вела работу авиация, всего было задействовано свыше 100 самолетов и вертолетов.

Как уже сообщала "РГ", сейчас в России проходит испытания универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" нового поколения. Он предназначен для имитации перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о как минимум четырех типах мишеней на базе беспилотников, которые позволяют расчетам ПВО отрабатывать удары по винтовым или реактивным самолетам, крылатым ракетам, управляемым авиабомбам и вертолетам.

А самые масштабные военные учения этого года - "Центр-2019" - состоятся в сентябре сразу на шести общевойсковых полигонах, в них планируется задействовать около 128 тысяч солдат и офицеров. По легенде коалиции государств (РФ, Китай, Казахстан, Киргизия, Индия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан) предстоит бороться с группировками международных террористов на Центрально-Азиатском направлении.

Алексей Иванов