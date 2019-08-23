В Катаре заявили о подготовке Израиля к операции в Йемене

Появились сообщения о том, что израильское командование планирует проведение операции в Йемене. С такими данными выходит кувейтское издание "Аль-Джарида" (Al-Jarida).

Источник изображения: ВВС Израиля

В этой газете утверждается, что Израиль планирует нанести удары по позициям "Хизбаллы" и вооружённого крыла "Ансар Аллах". Вооружённое крыло "Ансар Аллах" также часто называют хуситами. Эта группировка, как считается, активно поддерживается Ираном.

Арабские журналисты пишут о том, что командование израильскими войсками делает ставку на воздушную операцию. На первом её этапе могут быть использованы ударные беспилотники после получения разведданных об объектах "Хизбаллы" и хуситов на йеменской территории. Далее к операции могут подключить и пилотируемую авиацию ВВС ЦАХАЛ.

В других арабских изданиях обсуждается вопрос о том, из каких источников израильские ВВС могут получить такие данные. Одни эксперты считают, что информация уже сейчас поступает с израильских спутников-шпионов. Другие же предполагают, что на территории Йемена может действовать израильская военная разведка, которая и занимается передачей точных координат. Третьи говорят о том, что одно другому не мешает.

Катарская "Аль-Джарида" пишет, что две израильских разведки – Моссад и АМАН – занимаются отслеживанием путей снабжения "Хизбаллы" и "Ансар Аллах" в Йемене. Если доверять этой публикации, то уже определены цели в районе портовой инфраструктуры Баб-эль-Мандебского пролива.

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Эти удары согласуются с американским военным командованием.

В начале недели прошли сообщения о том, что ВВС Израиля нанесли удары по военной базе ВВС Ирака примерно в 70 км севернее Багдада. Израильские СМИ вышли с публикациями, в которых заявили о якобы наличии на базе иранских ракет, поставленных местному шиитскому ополчению.