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23.08.2019
Военное обозрение

Трамп потребовал от Дании значительно увеличить военные расходы на НАТО

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История с отказом Дании продать или отдать в аренду США самый большой остров в мире Гренландию получила свое продолжение. Американский президент Дональд Трамп обвинил Копенгаген в недостаточных расходах на содержание НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Президент США обвинил "богатую" Данию в недостаточном финансировании расходов, выделяемых на североатлантический альянс, потребовав от датского правительства платить намного больше за "предоставленную невероятную военную защиту". Пословам Трампа, Копенгаген тратит на оборону всего 1,35% от ВВП вместо положенных 2%.

Для справки, Дания тратит только 1,35% своего ВВП на (военные) расходы (на содержание) НАТО. Они – богатая страна и должны тратить 2%

- заявил Трамп.

Он сообщил, что расходы США на защиту Европы от вероятного нападения значительно больше расходов самих европейских государств, назвав это "несправедливостью"

Мы защищаем Европу, и все же только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке 2%. Военные расходы Соединенных Штатов находятся на гораздо более высоком уровне. (...) все еще далеко от того, что они должны заплатить за предоставленную невероятную военную защиту. НАТО очень несправедливо по отношению к США!

- подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая назвала идею США купить Гренландию абсурдом, и отменил назначенный на 2-3 сентября официальный визит в Данию.

На прошлой неделе стало известно, что администрация США на полном серьезе обсуждает вариант включения самого большого острова в мире Гренландии в состав США, рассматривая варианты ее покупки. Инициатором этой идеи послужил сам президент США Дональд Трамп, который очень заинтересовался этим островом. Позднее стало известно, что США были готовы выплачивать Дании по 600 млн. долларов ежегодно за аренду острова.

Датское правительство отказало США в передаче Гренландии. Данное решение поддержал Евросоюз.

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Дания
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
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