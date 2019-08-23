Стая птиц сбила МиГ-29 ВВС Азербайджана
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение в июле из-за столкновения со стаей птиц над Каспием, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", – сообщает военное ведомство, передает РИА "Новости".
В июле военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и упал в море. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".
Алина Назарова
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