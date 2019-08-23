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23.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стая птиц сбила МиГ-29 ВВС Азербайджана

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение в июле из-за столкновения со стаей птиц над Каспием, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", – сообщает военное ведомство, передает РИА "Новости".

В июле военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и упал в море. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
МиГ-29
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