Стая птиц сбила МиГ-29 ВВС Азербайджана

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение в июле из-за столкновения со стаей птиц над Каспием, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

"Изучение "черного ящика" показало, что перед крушением он столкнулся в воздушном пространстве с инородным телом (предположительно с птицей или стаей птиц)", – сообщает военное ведомство, передает РИА "Новости".

В июле военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и упал в море. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".

Алина Назарова