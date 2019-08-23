Роухани сравнил новейший иранский ЗРК "Бавар-373" с российским С-400

Представленный в четверг зенитно-ракетный комплекс иранского производства "Бавар-373" сильнее российского С-300 и близок к С-400, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"373-й сильнее С-300, а к С-400 очень близок", – передает РИА "Новости" выступление Роухани в день оборонной промышленности Ирана.

Утром в четверг президент Ирана представил комплекс "Бавар-373".

ЗРК является собственной разработкой Ирана, военные отмечали, что комплекс представляет более продвинутую по сравнению с С-300 систему, способную конкурировать с российским ЗРК.

По данным иранских СМИ, "Бавар" оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.

Ранее в МИД России заявляли, что Иран не обращался к России с запросом о приобретении С-400. Также подчеркивалось, что Россия не поставляет Ирану ракетные технологии.

Напомним, в мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.

Дмитрий Зубарев