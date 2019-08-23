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23.08.2019
Известия.ru

Робот "Федор" отчитался о первой части летных испытаний

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Rogozin

Человекоподобный робот "Федор", который в четверг, 22 августа, отправился на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14" во время испытательного пуска ракеты "Союз-2.1а", сообщил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме.

"Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием... Корабль находится на расчетной орбите. Всё штатно", — сообщается на странице робота в Twitter.

Отмечается, что "Федор" собрал, обработал и передал в ЦУП телеметрические данные по работе ракеты-носителя, бортовых систем корабля, перегрузках и температурно-влажностном режиме.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота "с успешным началом работы".

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находится робот "Федор", стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

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