В США испытали универсальный радар для ВМС

Разработанный Raytheon универсальный обзорный радиолокатор SPY-6 (V) 2, предназначенный для оснащения кораблей ВМС США, прошел первый этап испытаний.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на Naval Today, испытания проходили на базе Центра надводных боевых систем на острове Уоллопс. В процессе тестирования новый радар выполнял поиск, обнаружение, идентификацию и отслеживания многочисленных целей, включая коммерческие самолеты, уточнили представители Raytheon.

Новейшая РЛС одновременно обеспечивает противовоздушную и надводную борьбу, возможности РЭБ и управления воздушным движением.

На данный момент созданы два варианта универсального обзорного радиолокатора: AN/SPY-6 (V) 2 с одной вращающейся антенной решеткой предназначен для универсальных десантных кораблей разных классов и авианосцев типа "Нимиц", а AN/SPY-6 (V) 3 с тремя неподвижными поверхностями установят на новейших авианосцах класса "Джеральд Форд" и фрегатах следующего поколения FFG(X), тендер на разработку которых еще продолжается.

Испытания новой РЛС должны завершиться в четвертом квартале 2019 года. После этого Raytheon намерена перейти к серийному производству оборудования.

Первым кораблем, оснащенным AN/SPY-6 (V) 2, станет УДК "Бугенвиль" класса "Америка". Его заложили в марте этого года на верфи компании Huntington Ingalls Shipbuilding в Паскагуле (штат Миссисипи). Передача корабля заказчику запланирована на 2024 год.