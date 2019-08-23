Робот "Федор" рассказал о перегрузках во время космического полета

Робот "Федор" во время запуска своего корабля "Союз МС-14" рассказал о перегрузках, которые на него действовали. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает "РИА Новости".

По его словам, все перегрузки были штатными. При этом, о максимальном значении нагрузки в 2,2g, робот заявил на 65 секунде полета.

Во время трансляции он также сообщил об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты, а после — о выходе на низкую орбиту.

Прежде чем Роскосмос закончил свою трансляцию робот произнес: "До встречи на Международной космической станции".

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на борту которой находится робот "Федор", стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.