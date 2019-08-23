В Турции заявили, что войска Асада играют с огнём

Турецкое военное командование после успехов сирийской армии в районе Хан-Шейхуна и начала дальнейшего продвижения в провинции Идлиб заявило, что "войска Асада играют с огнём".

Источник изображения: карта AMN

Нужно отметить, что накануне САА полностью овладела Хан-Шейхуном, завершив процесс окружения боевиков, буквально прижавшихся к турецкому "наблюдательному пункту" в Мореке. Под контролем боевиков, оказавшихся в полном окружении, пока находятся такие населённые пункты как Кафр-Зита и Латамина. Эти территории вместе с тем самым Мореком, где располагается турецкий военный контингент, полностью отрезаны от путей снабжения.

Сирийское командование подчёркивает, что для функционирования "наблюдательного пункта" войск Турции в Мореке туркам необходимо координировать свои действия с властями Сирии, а также с представителями российского военного командования. Речь в первую очередь идёт о пути снабжения по линии Хама-Идлиб, доступ к которому, на основании прошлогодних соглашений, турецкому контингенту должен был открыт при координации с российскими военнослужащими. Ранее турки использовали это направление без какой-либо координации, так как вся автодорога контролировалась боевиками.

Когда Анкара услышала, что ей придётся согласовывать свои действия в Сирии с официальным Дамаском, и последовало упомянутое заявление о том, что "войска Асада играют с огнём". В САР же отмечают, что нужды в дальнейшем функционировании турецкого пункта наблюдения уже нет - САА справится с контролем этих территорий самостоятельно.

Источник изображения: карта AMN

На этом фоне 5-й корпус САА и отряды республиканской гвардии Сирии ведут наступление к северу от Хан-Шейхуна. Одна из задач – взятие под свой контроль высот Завьях и освобождение Маарет-ан-Нуумана.