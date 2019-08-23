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23.08.2019
ТАСС

Рогозин: корабль "Союз МС-14" оснащен технологиями для более точной посадки

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур 22 августа в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 22 августа. /ТАСС/. Корабль "Союз МС-14", который отправился на орбиту с роботом "Федором" на борту во время испытательного запуска ракеты "Союз-2.1а", был доработан для более точной посадки. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Вторая часть испытаний - испытания при посадке. На самом корабле тоже заложены новые решения, которые обеспечат более точную посадку", - сказал Рогозин.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур в 06:38 мск. Полет корабля к МКС будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка запланирована на 08:31 мск 24 августа.

С 2002 года международные экипажи на орбиту доставляла ракета "Союз-ФГ". С 2020 года запланирован переход на носитель "Союз-2.1а", который ранее выводил только грузовые корабли и космические аппараты. Состоявшийся запуск является испытательным перед отправкой экипажа.

В новость были внесены изменения (08:09 мск) - добавлены подробности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Робот
Союз ПКК
Союз РН
Союз-2 РН
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