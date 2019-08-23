Войти
23.08.2019
ТАСС

Военнослужащие РФ и Монголии отработали новую тактику на учениях "Селенга-2019"

528
0
0
Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Как сообщили в пресс-службе ВВО, в ходе тренировки также были отработаны вопросы взаимодействия с танковыми подразделениями, артиллерией и вертолетами армейской авиации

УЛАН-УДЭ, 22 августа. /ТАСС/. Военнослужащие России и Монголии отработали новую тактику в ходе первой совместной тренировки с боевой стрельбой на учениях "Селенга-2019". Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, и Вооруженных сил Монголии провели в рамках российско-монгольских военных учений "Селенга-2019" первую совместную тренировку с боевой стрельбой на полигоне Мунх Хэт. Мотострелки отработали порядок огневого поражения условного противника, используя новый тактический прием "Подкрадывающаяся атака", основанный на опыте современных вооруженных конфликтов", - сообщили в пресс-службе.

По замыслу новой тактики экипажи мотострелковых подразделений на БМП-2 совершили марш, высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях. "Во главе группы действовали разведывательные взводы стран - участниц учений, которые проверяли местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек. Танки и БМП-2 продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп для огневой поддержки в случае внезапного нападения условного противника", - пояснили в ВВО.

В ходе тренировки также были отработаны вопросы взаимодействия с танковыми подразделениями, артиллерией и вертолетами армейской авиации ВВО.

Российско-монгольские военные учения проходят на полигоне Мунх Хэт, в маневрах примут участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Кяхта (Бурятия), и столько же со стороны Монголии.

От российской стороны в учениях будут задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Продукция
2С3 Акация
БМП-2
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
Ми-8АМТ
Т-72
Т-72Б
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.08.2019
В Монголии стартовали международные учения "Селенга-2019" с участием военнослужащих России
15.08.2019
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
28.08.2017
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
30.08.2016
Российско-монгольские военные учения "Селенга". Досье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 10:16
  • 19
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 23.08 10:13
  • 1
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
  • 23.08 09:18
  • 3
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 23.08 09:03
  • 39
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 23.08 07:15
  • 95
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 23.08 03:29
  • 3
Ядерное превосходство: американский "Минитмен" или российский "Тополь"? (Al-Hurra, США)
  • 23.08 03:01
  • 5
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 20:23
  • 4
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 17:59
  • 1
Американский эксперт: новая российская ракета заходит "в тыл флота"
  • 22.08 17:43
  • 53
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 16:03
  • 5
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере