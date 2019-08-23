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23.08.2019
Российская газета

На Камчатке "нанесли" удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

На Камчатке береговое ракетное соединение проводит тренировку. В рамках лагерного сбора расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" вывели боевые машин на позиции и отработали нанесение огня по отряду кораблей условного противника.

- В позиционных районах расчеты отработали в том числе электронные пуски ракет по отряду кораблей условного противника и скрытую смену огневой позиции, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Помимо этого, военные отработали быструю доставку ракет из мест хранения и перезарядку ракетных комплексов в полевых условиях.

В тренировке участвуют более 300 военнослужащих и свыше 70 единиц техники.


Юлия Гарднер

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