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23.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Стал известен срок появления гиперзвукового оружия в США

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Источник изображения: U.S. Navy/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер назвал срок появления гиперзвукового оружия в арсенале Соединенных Штатов.

"Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", – сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о сроках появления гиперзвукового оружия в США, передает ТАСС.

Накануне Соединенные Штаты объявили о начале разработки гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой и запрещенным договором РСМД радиусом действия.

Отметим, на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил наличие у России гиперзвукового оружия "кражей" технологий у США.

В связи с этим в Совфеде отметили, что Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у американцев нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как СССР выиграл у США гонку за гиперзвук.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
ГЗЛА
РСМД
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