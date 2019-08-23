Стал известен срок появления гиперзвукового оружия в США

Глава Пентагона Марк Эспер назвал срок появления гиперзвукового оружия в арсенале Соединенных Штатов.

"Я думаю, что это, наверное, вопрос пары лет, если вам угодно", – сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о сроках появления гиперзвукового оружия в США, передает ТАСС.

Накануне Соединенные Штаты объявили о начале разработки гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой и запрещенным договором РСМД радиусом действия.

Отметим, на прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил наличие у России гиперзвукового оружия "кражей" технологий у США.

В связи с этим в Совфеде отметили, что Россия не могла украсть у США гиперзвуковые технологии, которых у американцев нет.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как СССР выиграл у США гонку за гиперзвук.

Антон Никитин