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23.08.2019
Военное обозрение

Boeing провалил создание перехватчика МБР

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Министерство обороны США решило разорвать контракт с корпорацией Boeing, который предусматривал разработку кинетического перехватчика Redesigned Kill Vehicle (RKV), предназначенного для уничтожения боеголовок МБР за пределами атмосферы на среднем участке траектории их полета.

Источник изображения: https://naked-science.ru/

Фактические работы вела компания Raytheon, выступая в качестве субподрядчика Boeing. Предполагалось, что 64 единицы нового изделия заменят действующие перехватчики EKV, являющиеся одним из важнейших компонентов американской ПРО. Они поражают БЧ баллистических ракет путем прямого столкновения с ними на высокой скорости. Ожидалось, что создание модернизированной версии – RKV – позволит устранить проблемы, выявленные в ходе тестирования своего предшественника EKV.

Теперь, когда проект RKV "утопили", Пентагон планирует двигаться дальше, объявив новый конкурс на разработку перехватчиков следующего поколения

- отмечает Defense News, указывая на то, что военное ведомство США отказалось от совершенствования имеющихся противоракет, сделав ставку на создание совершенно нового изделия.

К этому подтолкнул неудачный опыт "Боинга", который в итоге провалил порученную ему задачу, не сумев выполнить требования Минобороны.

Технические проблемы в ходе проектирования были настолько значительными, что они были либо непреодолимыми, либо дорогостоящими для исправления

- пояснили в Пентагоне.

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Страны
США
Продукция
GBI
Компании
Boeing
Raytheon
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