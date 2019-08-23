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23.08.2019
ТАСС

Администрация президента и Совбез РФ рассмотрели проект основ госполитики освоения космоса

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Как сообщили в Роскосмосе, в настоящее время документ по результатам его рассмотрения дорабатывается в правительстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство направило в Администрацию президента и Совет безопасности РФ проект основ государственной политики в области освоения космоса. Документ был рассмотрен и теперь дорабатывается кабмином, сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Проект документа по основам государственной политики в области освоения космоса подготовлен и передан правительством РФ на рассмотрение в Администрацию президента России и Совет безопасности Российской Федерации. В настоящее время документ по результатам его рассмотрения дорабатывается в правительстве РФ", - отметили в госкорпорации.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев в апреле сообщил, что правительству поручено подготовить основы госполитики освоения космоса и Стратегию развития Роскосмоса к 15 июля. По его словам, действующий документ был выработан еще в 2013 году, при этом научно-технический прогресс не стоит на месте.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза, в то время Россия рассчитывала на международное сотрудничество, а в условиях санкций многое придется делать самостоятельно.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Патрушев Николай
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