Немецкая компания отказалась поставлять двигатели для робота "Федора"

Как сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, пришлось разработать их самостоятельно. Сейчас двигатели производятся серийно

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Немецкая компания отказалась сотрудничать по поставке двигателей с разработчиками человекоподобного робота "Федора". Об этом сообщил в опубликованном в четверг интервью газете "Известия" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (создатель "Федора") Евгений Дудоров.

"Одна немецкая компания отказалась работать с нами по поставке двигателей. Пришлось разработать их самим. Сейчас их производим уже серийно", - сказал он, отметив, что речь идет о бесколлекторных моментных двигателях. "Та же ситуация с датчиками и контроллерами. Мы их уже разрабатываем сами", - добавил Дудоров.

На 22 августа запланирован старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14". Этот тип носителя впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").