Топор войны

США начали гонку вооружений. Чем это грозит России?

18 августа в 14:30 по тихоокеанскому летнему времени (19 августа в 00:30 по московскому) Министерство обороны Соединенных Штатов провело на острове Сан-Николас у побережья Калифорнии (США) летные испытания крылатой ракеты наземного базирования. Тестируемая ракета покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила цель на расстоянии более 500 километров. Собранные в ходе испытательного пуска данные Пентагон запланировал использовать для развития будущих программ ракетных вооружений средней дальности. Таким образом США протестировали оружие, которое считалось запрещенным Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), прекратившим свое существование 2 августа. "Лента.ру" рассказывает, к каким последствиям могут привести проведенные американцами ракетные испытания.

Символический договор

Заключенный Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года ДРСМД стал одним из символов завершения холодной войны. Соглашение запрещало двум странам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 000 до 5 500 километров) и меньшей (от 500 до 1 000 километров) дальности, а также обязывало ликвидировать соответствующие пусковые установки. В соответствии с ДРСМД Москва уничтожила ракеты средней дальности наземных комплексов РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14 и РК-55 "Рельеф", а также ракеты малой дальности наземных систем "Темп-С" и "Ока". Вашингтон снял с вооружения ракеты средней дальности MGM-31C Pershing II и BGM-109G Gryphon (Tomahawk наземного базирования), а также ракету малой дальности Pershing IA.

ДРСМД был выгоден прежде всего СССР и европейским странам, и лишь потом — США, материковая территория которых, за исключением Аляски, с советских (ну или теперь уже российских) наземных позиций может быть поражена исключительно ракетами большой дальности, подлетное время которых превышает таковое для ракет средней и тем более малой дальности. Однако с появлением у разнообразных американских соперников перспективных вооружений соглашение времен холодной войны потеряло всякий смысл. Причин тут несколько, но ограничимся основными.

Во-первых, ДРСМД не включает Китай, который в последние годы совершил качественный скачок в области ракетных вооружений и космических технологий. Данное обстоятельство вызывает справедливое беспокойство у Тайваня и Японии — одних из важнейших союзников США. Во-вторых, анонсированное Россией "оружие возмездия" вроде ядерного подводного беспилотного плавательного аппарата "Посейдон" и низколетящей малозаметной крылатой ракеты "Буревестник" с компактной ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) вместе, например, с корабельной гиперзвуковой ракетой "Циркон", вообще не попадают под действие ДРСМД. В-третьих, нельзя забывать угрозу со стороны стран-изгоев КНДР и Ирана, которые, будучи свободными от ДРСМД, стремительно наращивают собственные ракетные вооружения.

Логичным для США выходом из сложившейся ситуации стало прекращение действия ДРСМД. Формальным поводом для этого Вашингтон назвал проведенные Москвой испытания крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М", заявляемая российской стороной дальность которой (не выше 480 километров), как утверждают США, не соответствует действительности. Россия, отвечая на такие обвинения, заявляет, что в войсковых условиях изменение массы топлива и дозаправка 9М729, которые бы увеличили дальность ракеты, невозможны, а с Капустина Яра (Астраханская область) на дальность более 500 километров запускались лишь межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), о чем российская сторона заранее предупреждала американскую.

Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729 Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Подобные разъяснения России, как и демонстрация 9М729, на которой не присутствовал ни один представитель НАТО, никак не повлияли на позицию американцев. Как отметили в США, свое обоснование характеристик оружия российские военные сводили исключительно к показу пусковой установки и соответствующим образом промаркированных ракет, что, конечно же, вряд ли можно считать сколько-нибудь серьезным аргументом. Впрочем, и так понятно, что США не сильно-то и хотели, чтобы Россия им предоставила такой аргумент.

Давно готовые ракеты

Оставляя в стороне вопрос о реальных возможностях 9М729, нельзя не отметить, что ДРСМД заключался в условиях резко выросшего взаимного доверия между США и СССР, от которого в настоящее время, особенно после событий 2014 года на юго-востоке Украины и присоединения Крыма к России, ничего не осталось. Даже если бы Россия ради сохранения ДРСМД уничтожила 9М729, как того требовали США, нашлась бы другая причина разорвать соглашение, например, испытания российской стороной ракет-мишеней или работы по гиперзвуковым вооружениям.

Важно совсем другое — на острове Сан-Николас 18 августа, по всей видимости, была запущена крылатая ракета RGM/UGM-109E Tomahawk Land Attack Missile (TLAM Block IV) Военно-морского флота (ВМС) США. И была запущена установкой вертикального пуска Mark 41, смонтированной не на корабле, а на мобильной наземной платформе.

Это означает, что произошло то, в чем Россия неоднократно обвиняла США: унифицированные Mark 41, используемые, в частности, наземными объектами противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, позволяют запускать не только оборонительные противоракеты RIM-161 Standard Missile — 3 (SM-3), но и после достаточно быстрой доработки — наступательные Tomahawk дальностью до 2 500 километров. В принципе, подобные возможности американской Aegis Ashore в Румынии и Польше ни для кого не были секретом, а проведенный США тестовый пуск стал наглядным свидетельством этого. Более того, Россия в отношении Aegis Ashore вела себя так же, как и США в отношении 9М729 — приглашения американской стороны посетить румынский объект игнорировались российской стороной. Такая позиция Москвы тождественна отношению Вашингтона к демонстрации 9М729 — заранее подготовленный показ пусковой установки Mark 41 вряд ли можно было бы считать надежным доказательством исключительно оборонительного характера Aegis Ashore.

Объект ПРО Aegis Ashore Источник изображения: Фото: Adel Al-Haddad / Reuters

В итоге обсуждение сторонами перспектив ДРСМД стало напоминать цирк, участники которого сыпали дежурными фразами, а фактически готовились к будущему после денонсации соглашения. Со стороны России речь идет, прежде всего, о ракетном комплексе "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, аэробаллистической ракете комплекса "Кинжал", МБР РС-28 "Сармат" и "Цирконе".

В России особо не скрывали, что пусковая установка наземного мобильного комплекса "Искандер-М" для ракет 9М729 допускает размещение, после небольшого переоборудования, ракет ЗМ-14 морского комплекса "Калибр-НК" — провести такие работы в короткие сроки не представляет большого труда хотя бы потому, что 9М729 является сухопутным вариантом ЗМ-14. В свою очередь США, пока Россия пересобирала конструктор советского ракетного наследия, напрямую анонсировали, еще во время действия ДРСМД, разработку ракеты средней дальности наземного базирования, на что было выделено соответствующее финансирование, и запустили девять программ создания наступательного и оборонительного гиперзвукового оружия.

Тигры и обезьяна

Проведенное 18 августа испытание TLAM Block IV может преследовать две цели. Во-первых, таким образом США (в свойственной им манере) послали "сигнал" таким странам, как Китай и Россия. Во-вторых, запуск TLAM Block IV с мобильной наземной платформы может предшествовать развертыванию в ближайшее время таких систем на островах в Тихом океане и в азиатских странах-союзниках США. В первом случае США используют проверенный на СССР прием, провоцируя своих соперников принять участие в разорительной гонке вооружений, в связи с чем угрозу России может представлять сама Россия, военный бюджет которой, особенно в сравнении с затратами на здравоохранение, образование и науку, по-прежнему остается непропорционально большим. Во втором случае реагировать на действия Вашингтона должен Пекин, и очень бы хотелось, чтобы Москва не вмешивалась в разборки "тигров", заняв позицию "умной обезьяны".

А пока стоит готовиться к тому, что вслед за ДРСМД рискует прекратить свое существование российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), вступивший в силу в феврале 2011 года. Срок действия соглашения истекает совсем скоро — в феврале 2021 года. И Вашингтон уже сегодня готовит Москву к необходимости его обновления, которое должно учитывать не только "Авангард" и РС-28 "Сармат", но и такие "новые виды стратегических наступательных вооружений", как "Буревестник", "Посейдон" и "Кинжал".

Условия нового ДСНВ наверняка станут предметом торга между Россией и США, однако позиции первой, несмотря на наличие множества "не имеющих аналогов вооружений" различной степени готовности, оставляют желать лучшего. Причина этого заключается в сложившихся в России экономической и демографической ситуациях, в связи с чем страна уже в 2025-2035 годах вряд ли будет представлять для Соединенных Штатов сопоставимую с Китаем угрозу. Вероятно, спасти ДСНВ могло бы включение в него Пекина, однако пока такое развитие событий представляется маловероятным.

Андрей Борисов