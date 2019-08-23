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23.08.2019
Lenta.ru

В России назвали победителя войны Китая с США

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Источник изображения: Фото: Mo Xiaoliang / Reuters

Китайские авианосные ударные группы и соединения (АУГ и АУС) существенно уступают американским, но, при благоприятных условиях, несмотря на превосходство противника, способны нанести ему поражение, пишет в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Согласно данным эксперта, "некоторый паритет по боевому потенциалу складывается, если сравнивать американскую АУГ с китайским АУС". Доктор военных наук уточняет, что США могут одновременно ввести в бой в 2,5 раза больше самолетов, чем КНР, однако глубина воздействия противокорабельных ракет (ПКР) у китайцев больше почти в полтора раза, чем у американцев. Тем не менее Китай проигрывает Соединенным Штатам по глубине обороны в три-пять раз, а по числу целевых каналов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и боекомплекту зенитных управляемых ракет (ЗУР) — в два и более раза.

"Анализ свидетельствует, что Китай существенно уступает США. Паритет достигается только в дальности взаимного воздействия палубной авиацией. При этом истребители могут существенно сократить глубину контроля надводной обстановки своим оппонентам. И это создает благоприятные условия для китайской стороны, чтобы, несмотря на превосходство противника, нанести ему поражение, особенно с применением перспективных гиперзвуковых ПКР", — пишет заместитель президента РАРАН.

Тем не менее, заключает Сивков, "американцы могут принять меры и не допустить китайские носители этого оружия к рубежу его применения", в результате чего "все будет определяться вероятной динамикой боя".

В августе специалисты Центра исследований США Сиднейского университета (Австралия) заявили, что США потеряли свое превосходство в западной части Тихого океана и неспособны противостоять Китаю в случае начала открытого конфликта.

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