"В робота "Федора" заложены секретные возможности"

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров — о тайнах и задачах нового члена экипажа МКС

Перед роботом "Федором", отправляющимся сегодня, 22 августа, на МКС, поставлено шесть секретных задач, которые будут выполнены в копирующем режиме, — рассказал "Известиям" Евгений Дудоров, исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника", специалисты которой создали андроида. Специально для того, чтобы космонавтам было весело общаться с роботом, в его разговорные сценарии введены неожиданные ответы. Вместе с "Федором" летит комплект кабелей для подключения, экзоскелет и шлем для реализации копирующего режима, а также подробная инструкция.

— 22 августа в 6.38 утра с Байконура на МКС отправится антропоморфный робот "Федор" (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research — "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований". — "Известия"). Почему было решено отправить его именно сейчас?

— Для нас это неожиданное решение. Здесь сыграло роль сочетание нескольких факторов. Одним из главных явилось то, что корабль Союз МС-14 летит в беспилотном режиме. Так получилось потому, что у него новый ракетоноситель — Союз 2.1а. Раньше его использовали для грузовых кораблей, а все остальные летали с ракетоносителем Союз-ФГ. Так как это новая стыковка, и есть риск, то решили запустить корабль в беспилотном режиме и заодно испытать робота.

— Он будет как-то наблюдать за полетом или даже участвовать в нем?

— Да, и выдавать информацию о наблюдаемых процессах, озвучивать ее. У него свои датчиковые системы, — он будет получать информацию от них. Робот абсолютно полнофункциональный. В истории космонавтики такого еще не было, чтобы машина отправлялась в космос не как груз, а как член экипажа.

Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров Источник изображения: Фото: НПО "Андроидная техника"

— Мы увидим картинку с его камер?

— Нет. Он не состыкован с кораблем. То, что "Федор" увидит, мы сможем просмотреть только потом. Но вот то, что он будет говорить, услышим в реальном времени.

— Он узнает человека, который откроет люк после стыковки с МКС?

— Такой задачи не ставилось. Но в планах у нас она есть.

— "Федор" говорит только на русском?

— Пока да. Но зато его ответы не всегда предсказуемы. Это просьба "Роскосмоса". Чтобы космонавтам было весело с ним общаться. Так что в его ответы заложены недокументированные возможности. Так называемые пасхалки. Посмотрим, как это всё отработает.

Фото: НПО "Андроидная техника"

— "Федор" — это же русский робот. Он пользуется ненормативной лексикой?

— Нет. Мы все любим и ценим русский язык, но ненормативная лексика — это всё же удел человека.

— Какой у него рост и вес?

— 182 см и 106 кг. То есть это полноценный "человек".

— Сначала "Федор" был торсовым роботом. Потом у него появились ноги. Сейчас он летит с ногами. Они нужны ему в космосе?

— В данной миссии необходимости в ногах нет. Но мы хотели бы понять некоторые моменты для будущего. Во-первых, за счет этих педипуляторов наладить якорение, чтобы он был зацеплен в какой-то части корабля и не перемещался в пространстве. Во-вторых, следующее поколение роботов должно будет уметь автономно покидать космический корабль. Поэтому сейчас мы и решили доставить его в этой компоновке.

— Что еще летит вместе с "Федором"? Запчасти для него есть?

— С ним летит инструкция — около ста страниц, в нее входит информация о том, каким образом работать с роботом, как его подключать, какие задачи будут выполняться. Эти задачи держатся в секрете. Их шесть, и все в копирующем режиме. Управлять роботом будет Александр Скворцов, поможет ему второй космонавт — Алексей Овчинин. В запчастях на МКС надобности нет. Если что-то сломается, починить это на МКС будет крайне проблематично. С андроидом летит еще задающее устройство копирующего типа в ложементе, — это шлем и что-то вроде упрощенного экзоскелета. Также есть набор кабелей для подключения — силовой и информационный. Ими "Федора" соединят с человеком, ноутбуком и батареей. Еще мы приложили две батареи.

— Какие именно батареи используются?

— Это батареи от скафандра "Орлан", которые хорошо показали себя при работе в открытом космосе, на поверхности МКС. Они питают всю систему жизнеобеспечения космонавта. На самом деле для миссии робота нужна только одна батарея. Вторая — запасная. Но если что, на станции есть еще четыре.

— Внутри "Федора" только российские компоненты или есть иностранные?

— Пока есть импортные. Металл, конечно, весь наш, и пластик. Все детали напечатаны на 3D-принтере. Дизайн также полностью наш. Из двигателей, которых всего 48, российских — 32. Коллекторные двигатели мы используем швейцарские, чтобы приводить в действие захваты. Но на будущих роботах уже будут отечественные. Редукторы пока, к сожалению, немецкие. Датчики — есть российские, а есть немецкого и американского производства. Компьютерная техника — тоже, к сожалению, иностранная.

Фото: НПО "Андроидная техника"

— А можно было бы поставить нашу?

— Нельзя. Там есть своя специфика. Мы не можем поставить полноценный компьютер с системами электропитания и охлаждения. Поэтому ищем самые передовые решения, которые позволяют иметь минимальный габарит, вес, самую высокую эффективность и производительность, а также поменьше использовать вспомогательное оборудование.

— Так что же вы поставили?

— Одноплатный компьютер, их в России, к сожалению, не производят. Такие используют, например, для майнинга, для интернета вещей. Это может быть игровой компьютер, но все же нестандартный. По сути, это графический ускоритель. Он не требует внешнего охлаждения.

— А были уже ситуации, когда вы не могли продолжить работу из-за отказов иностранных компаний поставлять нужные для "Федора" компоненты?

— Да, такие ситуации были. Одна немецкая компания отказалась работать с нами по поставке двигателей. Пришлось разработать их самим. Сейчас их производим уже серийно.

Фото: НПО "Андроидная техника"

— Как они называются?

— Бесколлекторные моментные двигатели. Та же ситуация с датчиками и контроллерами. Мы их уже разрабатываем сами.

— Существует ли уже потомок "Федора"?

— Сейчас мы согласовываем в РКК "Энергия" два проекта. Один называется "Испытатель" — это усовершенствованный "Федор", который, как раньше задумывалось, полетит на корабле "Федерация". И ему там предстоит решить большое количество задач. Андроид серьезно готовится работать на научной аппаратуре космического назначения. Все будет сделано на российских комплектующих, которые мы должны сначала испытать, потом зарегистрировать.

— А второй проект?

— Он называется "Теледроид". Это торсовый дроид, который установят на поверхности МКС и он в копирующем режиме станет выполнять набор действий.

Фото: НПО "Андроидная техника"

— А "Федор" не умеет выходить в открытый космос?

— Нет. Мы не устанавливали этому роботу компонентную базу, которая способна выдержать, во-первых, отрицательные температуры, а во-вторых, работать в условиях вакуума и солнечной радиации.

— Так почему же отклонили проект "Косморобот", который, как планировалось, должен был работать на поверхности МКС и вроде бы уже готов?

— Я комментировать это не могу, не знаю. Моя оценка такова: работу следовало бы продолжать. Проект "Косморобот" достаточно долго вынашивался. Ему на сегодняшний день два года. Там довольно много уже сделано, и наши специалисты частично в нем задействованы. Головным исполнителем является РКК "Энергия", соисполнителем — ЦНИИ робототехники и технической кибернетики. А мы, "Андроидная техника", являемся соисполнителем у ЦНИИ РТК и РКК "Энергия", то есть мы ниже на ступеньку. Надеюсь, в дальнейшем данная работа трансформируется и не пропадает зря.

— Ну или вместо косморобота будет теледроид?

— Это параллельные проекты, у которых разные задачи. Теледроид будет сделан с учетом всех факторов: он сможет работать при низких (в тени МКС) и высоких температурах, в лучах Солнца. Мы будем отводить тепло. Робот сможет работать в вакууме — все элементы будут функционировать. И также мы учтем фактор солнечной радиации.

Фото: НПО "Андроидная техника"

— Сколько продлится этот проект?

— Три года. Будет создано несколько роботов, часть из них уничтожится на земле.

— Зачем?

— Ну мы же будем проводить критические испытания, нам нужно понимать при каких условиях робот сможет разрушиться. А потом один робот полетит, а другой останется на Земле, чтобы в случае неисправности в космическом полете мы могли бы отработать эту неисправность на Земле.

— А у "Федора" есть двойник?

— Нет. Он такой один. Скорее всего, после завершения полета "Федор" будет помещен в музей как первый полноценный андроид, слетавший в космос. Но это на усмотрение "Роскосмоса".

Анна Урманцева