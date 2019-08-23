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23.08.2019
Военное обозрение

"Не время давать урок обидчикам": Sohu призвала китайцев к терпению

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Китай уже достаточно силен и уверенный рост его боевой мощи продолжается. Однако многие рядовые китайцы недовольны тем, что на этом фоне Пекин проводит чрезмерно осторожный курс, не давая адекватного ответа своим обидчикам.

Источник изображения: topwar.ru

Столкнувшись с внешним издевательством и несправедливостью, почему бы просто не научить их уму-разуму?

- задается вопросом общественность, указывая на то, что в КНР активно рекламируют новейшие изделия оборонки – МБР Dongfeng-41, истребитель J-20, отечественные авианосцы и многие другие образцы передового оружия.

У нас есть все возможности, чтобы дать урок тем странам, которые всегда бросали вызов Поднебесной, но наша страна не делает этого. Почему?

Как указывает издание Sohu, Китай не может превращать свою злобу в руководство к действиям:

Война – это не детская игра, и каждое вооруженное выступление должно быть продуманным и четко выверенным. Начать ее в поспешном порядке означает посмеяться над жизнями простых людей

В качестве примера приводится иракская кампания Соединенных Штатов, начавшаяся более 10 лет назад и обернувшаяся "трясиной" для американской армии.

Без преувеличения, США до сих пор расплачиваются за свои безрассудные действия

- указывает Sohu.

По его мнению, выгоды, полученные благодаря применению насилия, быстро улетучатся.

Наша страна – древняя цивилизация с 5000-летней историей, не трусливое, не робкое, но терпеливое, пытающееся найти оптимальные способы для своего дальнейшего развития

- делает вывод издание.

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Страны
Ирак
Китай
США
Продукция
J-20
Проекты
Авианосец
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