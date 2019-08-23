Американцы заступились за "старичка" "Макарова"

Старый советский пистолет получил неожиданно высокую оценку Американской стрелковой ассоциации

Пистолет Макарова является, пожалуй, самым критикуемым пистолетом в российской экспертной группе. Обычно ему "ставится в вину" маломощный патрон, малая емкость магазина, неудобство его замены, недостаточная длина ствола и некоторые другие особенности. В результате многие эксперты сходятся во мнении: ПМ безнадежно морально устарел и мог бы быть востребован разве что на гражданском рынке короткоствольного оружия, если бы таковой был в России.

Однако эти заключения неожиданно были опровергнуты экспертами Американской стрелковой ассоциации (АСА). Отметим, что это одна из самых авторитетных структур США, являющихся частью, так называемого оружейного лобби. Впрочем АСА занимается не только политическими вопросами и отстаиваниями Второй поправки к Конституции США, но и практической работой, в том числе и разного рода исследованиями.

Так, недавно она по заказу Пентагона проводила исследование стрелкового оружия, которым вооружены Российская Армия и полиция. Как сообщают американские СМИ, целью этого исследования была оценка оружия вероятного противника в свете возможного перевооружения американских военных.

В проведенном АСА анализе значительное место уделено ПМ, пистолету, который в нашей стране считается устаревшим и которому российские военные и полицейские усиленно ищут замену.

Выводы американских экспертов по "старичку Макарову" оказались довольно неожиданными и, прямо скажем, шокирующими, особенно если учесть, что сравнивали его с одной из самых популярных во всем мире моделью – с пистолетом Глок 17 под патрон 9х19, стандартизированный для НАТО.

Эксперты привычно отдали должное высочайшей надежности ПМ (она общеизвестна, и с этим никто не спорит), отметив, что по этой характеристики он превосходит Глок, являющийся также одним из самых надежных пистолетов в мире.

Но самым неожиданным было заключение о преимуществе "макаровского" патрона 9х18 перед более мощным патроном 9х19 Пара. Испытания показали, что в большинстве случаев его пуля остается в "теле преступника", обеспечивая максимальное останавливающее воздействие, в то время как пули патрона 9х19 пробивают его насквозь, в результате значительная часть энергии теряется.

Таким образом, чтобы достичь того же эффекта, полицейские, вооруженные Глоком17 (особенно популярным у американских блюстителей порядка), вынуждены делать 2-3 лишних выстрела, что значительно снижает шансы преступника остаться живым.

Досталось и большой емкости магазина Глока и большинства других пистолетов американских военных и полицейских, которые, по мнению исследователей, "провоцируют" их на ведение "шквального огня".

Специалисты АСА также сочли вполне обоснованным применение ПМ в качестве армейского пистолета, который по определению, является скорее оружием вспомогательным или "последнего шанса". В этом смысле его компактность, небольшой вес и надежность – вне конкуренции.

Высоко оценили американцы и модернизацию пистолета Макарова – ПММ, в результате которой объем магазина увеличен до 12 патронов, а также появилась возможность использовать высокоимпульсные патроны. По их мнению, ПММ может оставаться на вооружении армии и полиции еще долгие годы, позволяя успешно решать большинство задач.

Более того, АСА настоятельно рекомендует начать в США разработку и производство совершенно нового пистолета под патрон с характеристиками, схожими с патроном 9х18 мм.

Однако в исследовании не отмечен один немаловажный момент – это недостаточная эффективность этого патрона при работе по целям, защищенным индивидуальными средствами бронезащиты, а сегодня бронежилеты носят не только неприятельские солдаты, но и преступники. И отечественные бронебойные патроны 9х19 7Н21 и 7Н31, работают эффективнее по защищенным целям, чем 9х18 7Н25. Что и послужило причиной разработки новых российских пистолетов под патрон 9х19.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",