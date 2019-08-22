Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года

Правительство утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Документ подготовлен Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Экспорт услуг», входящего в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Цель стратегии – создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году объема более 100 млрд. долларов.

12 направлений экспорта услуг

Утвержденная распоряжением от 14.08.2019 №1797-р Стратегия-2025 призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках. А также сформировать в России привлекательные для экспортеров услуг и инвесторов условий. Предполагается, что привлекательность будет основана на эффективном госрегулировании и налогообложении экспортной деятельности сравнимой со странами-конкурентами.

Стратегией развития экспорта услуг определены 3 ключевые задачи.

Первая задача – определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг.

Вторая задача – формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг.

Третья задача – формирование приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров.

Стратегия-2025 призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках

Стратегией-2025 выделены 12 отраслей – направлений развития экспорта услуг: транспортные и туристские услуги, деловые (в том числе наука и консалтинг), услуги в сфере ИТ, строительство и ремонт товаров, финансовые и страховые услуги, услуги в сфере интеллектуальной собственности, культура и отдых, медицина и образование.

В числе угроз и рисков, связанных с участием России в международной торговле услугами в Стратегии-2025 названо усиление протекционизма в мире и эскалация торговых войн, затрагивающих в том числе торговлю услугами, между США, ЕС и Китаем.

Глобальный рынок услуг

В Стратегии-2025 отмечается, что быстрое расширение международной торговли услугами в последние десятилетия обусловлено как опережающим развитием самой сферы услуг и появлением новых видов услуг, так и ростом мировой экономики, торговли товарами, усилением процессов глобализации.

Сегодня постоянно увеличивается степень диверсификации торговли услугами, детализируется классификация услуг, возникают новые модели и формы ведения бизнеса в сфере услуг.

Причем, экспорт услуг в терминах добавленной стоимости намного более выгоден, чем поставки товаров. По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50%. В силу особой чувствительности и сложности рынков услуг преференциальные соглашения в торговле услугами создают для взаимного экспорта стран-участниц критически значимые преимущества по сравнению с третьими странами.

Цифровизация и внедрение новых технологий оказывают наибольшее влияние на рынок услуг. Стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются возможности для участия в торговле услугами у широкой массы предпринимателей и домохозяйств, стирается грань между внутренней и международной торговлей услугами.

По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50%

Минэкономразвития выделяет 6 структурно-технологических факторов, которые приведут к значительным изменениям на рынках услуг в среднесрочной перспективе.

Первый фактор – растущая цифровизация и распространение онлайновых цифровых платформ, что приведет к усилению перетока многих видов услуг в виртуальную сферу и появлению новых форм торговли услугами.

Второй: снижение потребности в трансграничном перемещении физических лиц для оказания и получения услуг под влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальностей, дистанционно управляемой робототехники и других.

Третий: ускорение процесса сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением объема услуг, дополняющих промышленную продукцию.

Четвертый: становление нового технологического уклада, который будет формировать постоянно растущий и диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологий и связанные с ними деловые и профессиональные услуги.

Пятый: виртуализация и цифровизация деятельности ведущих многонациональных корпораций в сфере обрабатывающей промышленности, (прежде всего, в машиностроении), что значительно усилит их ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими основную деятельность, а также приведет к росту конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков.

Шестой: изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнес-моделей, которые могут сопровождаться постепенным торможением трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физлиц.

Международная торговля услугами

Стратегия-2025 констатирует, что в последнее десятилетие мировой экспорт услуг растет заметно быстрее товарной торговли.

В 2017 году по отношению к 2007 году он увеличился в 1,5 раза, тогда как торговля только в 1,26 раза.

Доля услуг в мировом экспорте достигла 23%. Наибольший вес услуг в суммарном экспорте товаров и услуг имеют Ирландия и Республика Сингапур – свыше 50%, Израиль и Индия – около 40%.

Среди стран-экспортеров услуг, Россия пока находится на 26-м месте – на ее долю приходится 1,1% мирового рынка.

Объем мирового экспорта услуг в 2017 году составил 5,3 трлн долл. Наибольшая доля в мировом экспорте услуг приходится на поездки – 25%, транспортные услуги – 18% и деловые услуги – 23%. Доля услуг в сфере информационных технологий составила 10%, финансовых услуг – 9%, услуг в сфере интеллектуальной собственности – 7%, строительных услуг – 2%, в сфере страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов – 2%, совокупная доля услуг по переработке, обслуживанию и ремонту – 3%, услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха – 1%.

Крупнейшими мировыми экспортерами услуг являются США (762 млрд долл. в 2017 году, 14,4% мирового экспорта услуг), Великобритания (347 млрд долл.), Германия (300 млрд долл.), Франция (248 млрд долл.), Китай (226 млрд долл.) и Нидерланды (216 млрд долл.).

Девальвация рубля, санкции и экономическая рецессия в 2015-2016 годах привели к значительному падению доходов от продажи услуг нерезидентам. Объем российского экспорта услуг в 2017 году составил 57,73 млрд. долларов, что на 18% меньше, чем в 2013 году.

Среди стран-экспортеров услуг, Россия пока находится на 26-м месте – на ее долю приходится 1,1% мирового рынка.

Диана Дзаурова, Денис Журенков