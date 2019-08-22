Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
Правительство утвердило Стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Документ подготовлен Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Экспорт услуг», входящего в состав нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Цель стратегии – создание условий для обеспечения устойчивых высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году объема более 100 млрд. долларов.
12 направлений экспорта услуг
Утвержденная распоряжением от 14.08.2019 №1797-р Стратегия-2025 призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках. А также сформировать в России привлекательные для экспортеров услуг и инвесторов условий. Предполагается, что привлекательность будет основана на эффективном госрегулировании и налогообложении экспортной деятельности сравнимой со странами-конкурентами.
Стратегией развития экспорта услуг определены 3 ключевые задачи.
Первая задача – определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг.
Вторая задача – формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг.
Третья задача – формирование приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров.
Стратегия-2025 призвана создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках
Стратегией-2025 выделены 12 отраслей – направлений развития экспорта услуг: транспортные и туристские услуги, деловые (в том числе наука и консалтинг), услуги в сфере ИТ, строительство и ремонт товаров, финансовые и страховые услуги, услуги в сфере интеллектуальной собственности, культура и отдых, медицина и образование.
В числе угроз и рисков, связанных с участием России в международной торговле услугами в Стратегии-2025 названо усиление протекционизма в мире и эскалация торговых войн, затрагивающих в том числе торговлю услугами, между США, ЕС и Китаем.
Глобальный рынок услуг
В Стратегии-2025 отмечается, что быстрое расширение международной торговли услугами в последние десятилетия обусловлено как опережающим развитием самой сферы услуг и появлением новых видов услуг, так и ростом мировой экономики, торговли товарами, усилением процессов глобализации.
Сегодня постоянно увеличивается степень диверсификации торговли услугами, детализируется классификация услуг, возникают новые модели и формы ведения бизнеса в сфере услуг.
Причем, экспорт услуг в терминах добавленной стоимости намного более выгоден, чем поставки товаров. По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50%. В силу особой чувствительности и сложности рынков услуг преференциальные соглашения в торговле услугами создают для взаимного экспорта стран-участниц критически значимые преимущества по сравнению с третьими странами.
Цифровизация и внедрение новых технологий оказывают наибольшее влияние на рынок услуг. Стремительно растет виртуальная торговля услугами, появляются возможности для участия в торговле услугами у широкой массы предпринимателей и домохозяйств, стирается грань между внутренней и международной торговлей услугами.
По оценке Всемирной торговой организации, в глобальном экспорте добавленной стоимости на услуги приходится около 50%
Минэкономразвития выделяет 6 структурно-технологических факторов, которые приведут к значительным изменениям на рынках услуг в среднесрочной перспективе.
Первый фактор – растущая цифровизация и распространение онлайновых цифровых платформ, что приведет к усилению перетока многих видов услуг в виртуальную сферу и появлению новых форм торговли услугами.
Второй: снижение потребности в трансграничном перемещении физических лиц для оказания и получения услуг под влиянием новых технологий телеприсутствия, виртуальной и дополненной реальностей, дистанционно управляемой робототехники и других.
Третий: ускорение процесса сервисификации промышленных отраслей в связи с увеличением объема услуг, дополняющих промышленную продукцию.
Четвертый: становление нового технологического уклада, который будет формировать постоянно растущий и диверсифицированный спрос на услуги в сфере информационных технологий и связанные с ними деловые и профессиональные услуги.
Пятый: виртуализация и цифровизация деятельности ведущих многонациональных корпораций в сфере обрабатывающей промышленности, (прежде всего, в машиностроении), что значительно усилит их ориентацию на торговлю цифровыми услугами и продуктами, продолжающими или дополняющими основную деятельность, а также приведет к росту конкуренции на мировом рынке услуг за счет выхода на него ранее непрофильных поставщиков.
Шестой: изменение технологий и конфигурации производства, появление и распространение новых бизнес-моделей, которые могут сопровождаться постепенным торможением трансграничной деятельности, связанной с перемещением грузов и физлиц.
Международная торговля услугами
Стратегия-2025 констатирует, что в последнее десятилетие мировой экспорт услуг растет заметно быстрее товарной торговли.
В 2017 году по отношению к 2007 году он увеличился в 1,5 раза, тогда как торговля только в 1,26 раза.
Доля услуг в мировом экспорте достигла 23%. Наибольший вес услуг в суммарном экспорте товаров и услуг имеют Ирландия и Республика Сингапур – свыше 50%, Израиль и Индия – около 40%.
Среди стран-экспортеров услуг, Россия пока находится на 26-м месте – на ее долю приходится 1,1% мирового рынка.
Объем мирового экспорта услуг в 2017 году составил 5,3 трлн долл. Наибольшая доля в мировом экспорте услуг приходится на поездки – 25%, транспортные услуги – 18% и деловые услуги – 23%. Доля услуг в сфере информационных технологий составила 10%, финансовых услуг – 9%, услуг в сфере интеллектуальной собственности – 7%, строительных услуг – 2%, в сфере страхования и услуг негосударственных пенсионных фондов – 2%, совокупная доля услуг по переработке, обслуживанию и ремонту – 3%, услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха – 1%.
Крупнейшими мировыми экспортерами услуг являются США (762 млрд долл. в 2017 году, 14,4% мирового экспорта услуг), Великобритания (347 млрд долл.), Германия (300 млрд долл.), Франция (248 млрд долл.), Китай (226 млрд долл.) и Нидерланды (216 млрд долл.).
Девальвация рубля, санкции и экономическая рецессия в 2015-2016 годах привели к значительному падению доходов от продажи услуг нерезидентам. Объем российского экспорта услуг в 2017 году составил 57,73 млрд. долларов, что на 18% меньше, чем в 2013 году.
Среди стран-экспортеров услуг, Россия пока находится на 26-м месте – на ее долю приходится 1,1% мирового рынка.
Диана Дзаурова, Денис Журенков
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Объем российского экспорта услуг в 2017 году составил 57,73 млрд. долларов,
А нельзя у этих адептов "технологических укладов" спросить откуда они взяли такую фантастическую цифру 57.73 млрд если услуг мы почти не оказываем.
Если в 2017 году на сырьё приходилось 59% российского экспорта.
На несырьевые товары ещё процентов 37...
Очень похоже на лажу, потому что ну никак не всплывают сколько-нибудь значительные суммы экспорта интеллектуального продукта из России. Банки местные. Наука обслуживает ВПК. Львиная доля экспорта сырьё и несырьевые товары. Флот каботажный. Аэрофлот в основном внутренний. Туризм? Да как-то с ним тоже не ахти...
Глупо ожидать от них раскладку по суммам но так бы хотелось узнать чего такого мы вдруг поставлять начали из интеллектуального продукта вдруг?
Это не люди выгнанного даже Путиным Глазьева?