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22.08.2019
Российская газета

Сергей Шойгу проанализировал угрозы России с запада и востока

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении остается напряженной. Она характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Об этом вчера на коллегии Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он перечислил комплекс мер, которые наша страна вынуждена предпринимать для нейтрализации возникающих угроз. Прежде всего они связаны с совершенствованием боевого состава войсковых группировок на данном стратегическом направлении. По словам Шойгу, в Западном военном округе это усиление в первую очередь коснется береговых частей, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения. "До конца года в округ поступит свыше 1300 единиц новой и модернизированной техники", - сообщил на коллегии министр.

В Восточном военном округе в этом году формируют управления смешанной авиадивизии и бригады ПВО

В ЗВО продолжат комплектовать войска контрактниками. В этом году в военные профи там уже отобрали более 9 тысяч человек. Они, в том числе, будут участвовать в российско-белорусском оперативном учении "Щит Союза - 2019". В этих маневрах задействуют до 12 тысяч солдат и офицеров и 950 единиц боевой техники. Шойгу особо подчеркнул, что "Щит Союза" носит исключительно оборонительный характер.

Оценив ситуацию в западных регионах, Шойгу также проанализировал военно-политическую обстановку у наших восточных рубежей. Она тоже непростая, прежде всего за счет желания США и их союзников расширить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и ослабить позиции России и Китая в Юго-Восточной Азии. Каков будет наш ответ? Шойгу сказал, что для адекватного реагирования на существующие и потенциальные вызовы в Восточном военном округе в этом году формируют управления смешанной авиационной дивизии и зенитной ракетной бригады. В ноябре после ходовых и швартовых испытаний в состав Тихоокеанского флота войдет большая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский".

Напомним, что это первая в серии из шести субмарин лодка проекта 636.3 "Варшавянка" выпущена для службы на Тихом океане. В Питере для ТОФ сейчас строят вторую - "Волхов". А если говорить в целом, то до конца года Восточный военный округ получит почти 1750 единиц вооружения и военной техники. Как сказал Шойгу, в результате доля перспективных образцов там составит 53 процента.


Юрий Гаврилов

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