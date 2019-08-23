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23.08.2019
Российская газета

Пистолет для спецподразделений под патрон от ПМ разработали в России

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Источник изображения: iStock

Новый компактный пистолет для спецподразделений разработан в России. Характеристики этого оружия пока держатся в секрете. Известно лишь, что он уже проходит государственные испытания.

Мощь, точность, скрытность, компактность, легкость. Вот основные требования, которые предъявляют сотрудники российских спецподразделений к личному оружию. Сейчас российские оружейники предлагают несколько образцов пистолетов, в частности "Удав", под патрон 9х21 мм и пистолеты Лебедева и Ярыгина под патрон 9х19 мм.

Представители оружейной промышленности считают, что для очень придирчивых к оружию бойцов специального назначения необходим отдельный пистолет

Это легкое, компактное оружие уже заинтересовало силовые структуры и Минобороны. Кроме того, известно о разработке тульских оружейников под названием ОЦ122.

Этот пистолет в отличие от своих "коллег" разработан под мощный "ковбойский" патрон. 45 АСР (11,43х23 мм).

Однако оружейники считают, что для очень придирчивых к оружию бойцов спецназа необходим отдельный пистолет. Возможно, спецслужбы не устраивают те образцы оружия, которые в последнее время были предложены оружейниками. И запрос профессионалов был услышан промышленностью.

Так, стало известно, что новое компактное оружие для спецподразделений уже разработано и даже проходит государственные испытания, по итогам которых и будет понятно, сможет ли этот пистолет занять нишу элитного оружия.

Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, к новому пистолету подойдут патроны 9х18 миллиметров. "До конца года он пройдет госиспытания", - отметил источник.

По мнению военного эксперта Виктора Мураховского, вероятно, что пистолет разрабатывается предприятием в инициативном порядке. То есть деньги на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы были выделены не из бюджета.

Вместе с тем он отметил, что, мягко говоря, странной является информация о том, что под этот перспективный пистолет должны подходить патроны 9х18 от пистолета Макарова.

"У нас остается этот патрон, и в большом количестве. Тем не менее спецподразделения обычно используют западный патрон 9х19 или российский патрон 9х21", - отметил эксперт.

Вместе с тем многие эксперты считают, что патрон 9х18 еще не изжил себя и на его основе действительно можно создать компактный пистолет с использованием современных технологий, который верой и правдой послужит спецназу.


Александр Степанов

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