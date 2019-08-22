Путин признал работу погибших под Северодвинском ученых над перспективным вооружением

Трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения, заявил президент России Владимир Путин, который находится с официальным визитом в Финляндии.

В связи с ЧП в Архангельской области он также призвал наладить эффективную систему обмена информацией между Россией и Европой для предотвращения инцидентов, передает РИА "Новости".

В понедельник Путин также заявил, что никакой угрозы после взрыва под Северодвинском нет, туда были направлены эксперты, которые контролируют ситуацию.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося, заявив, что трагедия произошла при работе над ракетой "Буревестник", однако эти данные были опровергнуты.

Сергей Гурьянов