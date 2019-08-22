Войти
22.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин признал работу погибших под Северодвинском ученых над перспективным вооружением

535
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Трагедия под Северодвинском произошла при работе над перспективными образцами вооружения, заявил президент России Владимир Путин, который находится с официальным визитом в Финляндии.

В связи с ЧП в Архангельской области он также призвал наладить эффективную систему обмена информацией между Россией и Европой для предотвращения инцидентов, передает РИА "Новости".

В понедельник Путин также заявил, что никакой угрозы после взрыва под Северодвинском нет, туда были направлены эксперты, которые контролируют ситуацию.

Напомним, в начале августа при испытании двигательной установки на полигоне Минобороны под Северодвинском произошел взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, которые попытались предотвратить взрыв.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.

Американская разведка предложила свою версию случившегося, заявив, что трагедия произошла при работе над ракетой "Буревестник", однако эти данные были опровергнуты.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
21.08.2019
Загадочный взрыв в Неноксе
14.05.2015
Российские кресла оказались удобнее французских
08.12.2014
Нужен инновационный рывок
13.01.2014
Рабочая встреча с главой госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко
26.10.2011
Здесь страх не должен подавать совета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США