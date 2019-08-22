Вышинского на моряков: Россия и Украина обменяются заключенными

Россия и Украина готовы к обмену моряков и заключенных

Арестованный на Украине главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский может вернуться в Россию, а содержащиеся в российском СИЗО украинские моряки - к себе на родину, сообщили СМИ. По их сведениям, переговоры между Москвой и Киевом об обмене заключенными приблизились к финальной точке, и реализации этого плана стоит ожидать уже в этом месяце.

Россия и Украина договорились об обмене гражданами, удерживаемыми на территориях обеих стран, сообщает "Коммерсантъ". По данным газеты, РФ может быть выдан, в частности, бывший главный редактор "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский. Он был арестован в Киеве по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик в Донбассе. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, свою вину он не признает. Москва считает журналиста политзаключенным.

Собеседник газеты заверил, что Украине точно будут переданы моряки с задержанных 25 ноября в Черном море бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу".

По этому делу 24 гражданам Украины предъявили обвинения в незаконном пересечении госграницы России. Сейчас они находятся в СИЗО. Источник не исключил возможности передачи Киеву и других лиц, в том числе и тех, кто уже находится в местах лишения свободы. Собеседник издания сообщил, что обмен состоится еще до конца августа. Информацию о запуске этого процесса подтвердил и украинский дипломат.

В то же время источник издания из окружения украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что соответствующая договоренность сторон была достигнута еще в начале июля в ходе телефонного разговора президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами являлся одной из ключевых тем их беседы.

В свою очередь знакомый с ходом переговоров об обмене источник принадлежащего Григорию Березкину РБК подтвердил, что решение о передаче моряков было принято еще "давно" и что с наибольшей долей вероятности это произойдет в августе. По его словам, возможна передача моряков под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Другой знакомый с этим процессом источник рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, в том числе и моряков, была достигнута 19 августа в ходе встречи Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном во Франции.

Тогда же, по словам собеседника издания, стороны договорились разблокировать вопрос об обмене других удерживаемых лиц. Франция активно лоббирует эту тему, подчеркнул он.

При этом на вопрос о том, кто может быть передан России в ходе этого обмена, источник "Коммерсанта" не ответил, объяснив это желанием "не навредить". В МИД России также отказались комментировать сведения о возможной выдаче украинских заключенных. Воздержалась от обсуждения этого вопроса и Людмила Денисова.

Но СМИ тем временем продолжают собирать сведения об одном из самых главных аспектов российско-украинских отношений. Агентство "Интерфакс" сообщило со ссылкой на свой источник, что Киеву могут быть переданы пятеро украинцев, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время находящихся в СИЗО "Лефортово".

Речь может идти о передаче граждан Украины на родину для дальнейшего отбывания ими наказания.

Накануне правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что в "Лефортово" приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. "Таким образом, вероятно, все они сейчас находятся в следственном изоляторе ФСБ России", - отметили в "Мемориале".

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года, а два года спустя приговорили к 20 и 22,5 года лишения свободы соответственно. Их обвинили в участии в боевых действиях на стороне сепаратистов и убийстве российских солдат во время Первой и Второй чеченских войн. Кольченко в августе 2015 года был приговорен к десяти годам лишения свободы по одному делу с режиссером Олегом Сенцовым. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму. Гриба в марте этого года приговорили к шести годам лишения свободы за содействие терроризму. Балуха в 2018 году приговорили к пяти годам лишения свободы по совокупности двух уголовных дел - о хранении боеприпасов и о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Вопрос обмена заключенными с Россией является одним из важнейших пунктов политики Владимира Зеленского. В середине июля он призвал обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта, сообщал телеканал "112 Украина". "Относительно господина Вышинского - если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - заявил украинский лидер.

По его словам, обмен Вышинского на Сенцова может стать "первым шагом доброй воли" в отношениях России и Украины.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под ареста Кирилла Вышинского могло бы посодействовать нормализации российско-украинских отношений. "Конечно, возвращение Вышинского. Это могло бы стать прекрасным первым шагом. В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - подчеркнул Песков.

При этом еще в 2016 году просьбу освободить Сенцова, исходившую от режиссера Александра Сокурова, комментировал и сам Владимир Путин. Он отметил, что украинский режиссер осужден не за творчество, а за терроризм.

Путин напомнил, что Россия - правовое государство, поэтому такие вопросы должны решаться в суде.

"Что касается его творчества, то он осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно, фактически, он посвятил свою жизнь террористической деятельности", - заявил Путин на совместном заседании президентских советов по культуре, искусству и русскому языку.

Минюст России ранее отказался передать Киеву Сенцова и Кольченко, ввиду того что у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.

Лидия Мисник