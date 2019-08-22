Купить "Мотор Сич". Китай ждет одобрения на приобретение свыше 50% акций

"Мотор Сич"- один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза.

Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов. Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правительстве.

"Поступление этих средств в специальный фонд уже предусмотрено пунктом 9 статьи 11 закона о госбюджете Украины на 2019 год - 2,8 млрд грн по курсу на момент принятия госбюджета", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это условие - одно из ключевых в согласованных в правительстве договоренностях между китайскими инвесторами и "Укроборонпромом" вместе с передачей украинской госкорпорации блокирующего пакета в размере более 25% акций с целью совместного управления "Мотор Сич".

Источник напомнил, что указанный проект по вопросам развития авиадвигательного производства в Украине и строительства крупноузлового производства в китайском г. Чунцин был начат в 2015 году на базе договоров о сотрудничестве между "Мотор-Сич", Skyrizon и Xinwei Group.

В его рамках украинское предприятие в 2016 году уже получило льготное кредитное финансирование в размере 100 млн долларов, а в Чунцине к настоящему времени начато строительство сборочного производства.

Базовым документом по проекту является договор о сотрудничестве от 27 апреля 2018 года между Украиной в лице "Укроборонпрома" и группами компаний Skyrizon и Xinwei, прошедший независимую экспертизу по британскому праву одной из крупнейших мировых юридических компаний, отметил собеседник агентства.

По его словам, 7 июня 2019 глда в АМКУ было подано совместное заявление от имени государства Украина в лице "Укроборонпрома" и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием.

Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения, добавил источник.