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22.08.2019
ИА Regnum

В России могут появиться самолеты с двигателями Aurus

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Михаил Гордин
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени Петра Баранова Михаил Гордин.
Источник изображения: Пресс-служба ЦИАМ им. П.И. Баранова

Мотор от лимузина российского автобренда Aurus мощностью 600 л. с. могут взять в качестве основы авиационного агрегата. Об этом сообщает RG.

В интервью изданию генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин сообщил, что на примере пересадки мотора Aurus в самолет, будут продемонстрированы преимущества по срокам и стоимости создания такого адаптированного агрегата.

"Базовый автомобильный двигатель - более 600 лошадиных сил, мы его дефорсировали до 500. Это та мощность, на которой этот двигатель должен надежно работать на авиационных режимах", - заявил Гордин.

Напомним, первый официальный шоу-рум марки Aurus откроется 23 августа 2019 года на территории ММДЦ "Москва-Сити".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
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