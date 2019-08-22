В России могут появиться самолеты с двигателями Aurus

Мотор от лимузина российского автобренда Aurus мощностью 600 л. с. могут взять в качестве основы авиационного агрегата. Об этом сообщает RG.

В интервью изданию генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин сообщил, что на примере пересадки мотора Aurus в самолет, будут продемонстрированы преимущества по срокам и стоимости создания такого адаптированного агрегата.

"Базовый автомобильный двигатель - более 600 лошадиных сил, мы его дефорсировали до 500. Это та мощность, на которой этот двигатель должен надежно работать на авиационных режимах", - заявил Гордин.

Напомним, первый официальный шоу-рум марки Aurus откроется 23 августа 2019 года на территории ММДЦ "Москва-Сити".